就任周年施政以人為本看得見的改變 簡賜勝打造宜居草屯

草屯鎮長簡賜勝就職周年在公所五樓舉辦施政成果報告，鎮代、里長多出席相挺。（記者扶小萍攝）





南投縣草屯鎮長簡賜勝上任屆滿一周年，27日舉辦回顧施政成果暨鎮政顧問聯繫會議，一年來在公共建設、交通改善、社會福利、文化推廣、環境保護及財政開源等面向皆展現具體成效，尤以納骨櫃位開賣1個多月即進帳1億餘。簡鎮長特別感謝許縣長的全力支持，他要讓草屯進步成為全縣火車頭，上任以來秉持「行動鎮長」為鎮民服務的理念，積極推動各項建設與福利政策，期盼打造安全、便利、幸福宜居的草屯鎮。

簡賜勝鎮長27日上午主持周年施政成果展示，他坦言上任以來馬不停蹄特向鎮民報告年來各項建設等，在公所團隊全力努力下已見不少施政成果，深信各項建設逐一呈現鎮民都看得見，草屯未來會更形發展。

簡賜勝坦言一年時間緊迫完成多項施政。（記者扶小萍攝）

簡鎮長向在場鎮代、里長們進行簡報表示，在公共建設方面，上任即將公所大門改設置於草溪路並打造煥然一新的公所大樓新風貌，也積極改善交通與優化公共設施，包括市區道路的改善、瓶頸道路拓寬、公有零售市場地下二樓停車場改為面改車格等，大幅提升道路安全、停車便利，也逐步建構完善交通路網，守護用路人安全。

朝清宮主委黃添榮再捐贈60萬元予公所幫助弱勢。（記者扶小萍攝）

在文化與休閒建設上中山運動公園整建、酷比公園周邊環境改善工程，規劃建置草屯新地標-演藝中心天幕工程持續推動，強化草屯藝文展演與休憩機能；活絡鎮有資產部分也將演藝中心成功招商活化利用、市場管理成效獲中央肯定榮獲四星優良市集、嘉老山示範公墓2樓納骨櫃位銷售也在114年11月下旬開賣後一個多月為公所進帳1億500多萬餘元，不僅各項政策推動符合鎮民需求並帶來豐富財源收入。

不久前甫完成的和平街瓶頸打通交通更順暢。（ 記者扶小萍攝）

在觀光農產行銷上舉辦各項活動如「那些年我們聽過的民歌傳唱會」、「草屯鎮長盃三對三籃球賽」、「九九峰藝起來健走運動」及「2025聖誕煙火嘉年華」，成功吸引大量人潮共襄盛舉，大大提升草屯能見度。

在社會福利方面，115年起推動「兒童生日禮金」政策，嘉惠3千多名幼童，並編列經費為弱勢家庭投保意外保險、補助社區辦理課後安親照顧服務，從兒童到弱勢族群全面守護，落實「幸福草屯」的施政承諾。

在環保與公共服務上，恢復舊衣回收箱、試辦早上定點資源回收，改善民眾回收便利性；並支援花蓮災區清理工作，展現地方政府的責任與行動力。國際交流方面，與日本新庄市深化友好關係，拓展文化、觀光與教育等各項合作與交流。

簡賜勝表示，這一年是用行動帶來改變，從基礎到創新，形塑草屯鎮的新風貌，感謝鎮民朋友的支持與公所團隊的努力。未來將以穩健踏實的腳步持續前行，推動各項建設，打造安心幸福宜居草屯，讓草屯被看見並與全體鎮民攜手一同邁向更美好的未來。



