就任國民黨主席 鄭麗文喊讓羊群變獅群

國民黨主席鄭麗文在完成宣誓就職，發表未來政見。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文一日就任，在全國黨代表大會致詞中指出，台灣正面臨「最壞的時代」，批評民進黨長期執政導致司法遭濫用、媒體被掌控、社會撕裂，民主法治體制受到侵蝕。她強調，國民黨必須扮演恢復社會秩序的關鍵力量，並宣布將成立司法救助基金，全力協助遭政治司法追訴的黨工與同志。

鄭麗文表示，已有黨工因民進黨執政的司法追殺而承受多年壓力，近日此問題仍持續發生，國民黨有責任保護同志不受不當追訴。

她提到，當前內外困局加深，台海安全與民生經濟均受威脅，人民對政府信心持續流失，年輕人看不到未來，基層產業與農工族群面臨生存危機，這些都是國民黨必須回應的課題。

國民黨新任黨主席鄭麗文進場，受到黨員的恭賀不斷。（記者王超群攝）

在組織面，鄭麗文強調要讓國民黨轉型為「獅群」，具備團隊精神並照顧弱勢，跳脫過去「羊群」形象。她號召所有黨代表在任內各帶動一百人重新入黨或加入黨內，達到擴大政黨基礎、累積社會支持的效果。

鄭麗文並提及國民黨未來目標，希望能由最大在野黨轉為對社會有實際影響力的公益團隊，「每位黨員都是平等亦不可或缺的力量」。她期許國民黨不僅代表政治，也代表善念與正義，強調：「我們不是狼群，不以暴制暴，而要以善勝惡、以正義取信於民。」

她在演說中數度強調「善」、「正念」與「團隊」，呼籲黨員以此信念重建人民信任。她也感謝前主席朱立倫過去四年帶領國民黨，無論在勝選喜悅或敗選壓力中均堅守崗位，並與立法院正副院長韓國瑜及江啟臣等人共同為在野力量打下基礎。

鄭麗文最後重申，未來國民黨將肩負守護民主與民眾利益的責任，並在紛亂局勢中帶領台灣走向光明，「讓最壞的時代變成最好的時代」。