就任在即！李貞秀遲未放棄中國籍 吳思瑤喊：表格30秒就能下載

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀將就任，卻尚未放棄中國國籍，引發爭議。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）受訪時直言，相關程序其實並不困難，放棄中華人民共和國國籍的申請表「上網30秒就能下載」，依法辦理，問題就能迎刃而解。

吳思瑤表示，她尚未與李貞秀本人見面，也期待未來能有進一步交流與對話，共同正視台灣的法治。但她坦言，自己對李貞秀近日花費大量時間撰寫聲明、批評相關質疑感到相當訝異，「既然有時間寫長文，為什麼不上網花30秒，下載退出中華人民共和國國籍的申請表？」

吳思瑤指出，相關表格屬於公開資訊，辦公室同仁只需上網搜尋，就能輕易列印取得。她說明，表格內容約七、八頁，只要認真填寫，約10分鐘即可完成，並檢附相關文件送交中華民國內政部，藉此證明願意遵循台灣憲法與法律規範，成為合法合規的立法委員。

吳思瑤強調，依《國籍法》第20條規定，這項要求並非針對李貞秀個人，也不是針對中國籍配偶，而是適用於所有欲取得公職身分的人，不分國籍來源，凡參政者皆須依法辦理。

她進一步指出，自己對台灣的法治充滿信心，但台灣社會對中共透過在地協力者意圖顛覆台灣社會的本質，仍有高度疑慮。唯有依循法治、完成退出中華人民共和國國籍的申請程序，社會大眾才能真正放心。

吳思瑤重申，若李貞秀願意依法放棄中國國籍，相關程序「就是下載表格、填寫表格、送出表格」，大家依法行事，自然可以安心。但在尚未完成放棄國籍之前，她認為有兩個面向不可偏廢。

面對李貞秀恐未放棄中國國籍則擔任立委，外界擔憂引發國安疑慮。對此，吳思瑤表示，行政部門應嚴格把關，對於李貞秀未放棄中國國籍前所進行的質詢內容或索取資料，若涉及國安界線，行政機關必須審慎因應，避免觸犯國安法規。其次，立法院本身也應強化自律與課責機制。

吳思瑤提到，民進黨在2024年曾提出強化國會自律的國會改革法案，但相關涉及議事規則、國會資訊與國家機密防護的條文，已遭藍白聯手擱置，至今無法審議。她指出，李貞秀案屬於「史上第一個帶有中國國籍就任台灣立委的特殊個案」，立法院更應重新檢視內規，從嚴強化相關議事規則，以防範國安風險。

