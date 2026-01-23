就任海基會董事長 蘇嘉全：交流不是讓步、溝通也不是退讓

海基會第12屆董監事第1次臨時聯席會議，新上任董事長蘇嘉全與副董事長許文雄交接。李政龍攝



海基會今（1/23）日舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，同意由前立法院長蘇嘉全擔任新任董事長，蘇嘉全致詞時表示，海基會仍要為交流保留空間，交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。

蘇嘉全首先感謝總統賴清德托負責任，海基會自1991年3月成立以來，時值今（2026）年將屆滿35週年，這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。

蘇嘉全表示，無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。

蘇嘉全提及，過去他曾擔任立法院的院長，立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域；正因如此，他始終相信兩岸關係的根本不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。

蘇嘉全承諾，未來他所帶領的海基會，也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結早已深植其中，只要兩岸還有人在彼此關心，只要有彼此往來，交流本身就不應該被輕易地中斷。

蘇嘉全重申，總統賴清德去（2025）年在國慶演說中提到，期待中國大陸能體現大國的責任，因此他也誠摯期待，中國大陸方面能夠回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會的正常交流與互動。

蘇嘉全期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化的交流。只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

海基會經常處理台商、台生在中國的事務，蘇嘉全表示，無數台灣企業與台商遠赴中國大陸打拼，在不同城市、不同產業中經營，為自身事業也為台灣累積寶貴的經驗與能量。各地台商協會常年與海基會密切合作，協助處理投資、生活與急難需求，扮演不可或缺的夥伴角色。

蘇嘉全表示，台商在中國大陸經商往往必須面對複雜的政策環境與一定程度的政治壓力，但也由衷期盼台商在海外開疆闢土時，始終與家鄉的人民站在一起，共同守護引以為傲的民主家園，台灣社會才能持續凝聚，成為大家最堅強的後盾。

面對全球經濟情勢變化與中國大陸經濟調整的挑戰，蘇嘉全也指出，台商的未來佈局務必更加多元，無論是深耕中國市場，或是佈局全球、行銷世界，海基會願意協助應對轉型，擴展新的機會。

蘇嘉全表示，海基會將持續扮演「說好話、做實事」的角色，「好話，是利交流、利理解的善意言詞；我們所做的實事，則是超越黨派、不問立場的民生服務。」他也強調，交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。

