就任海基會董事長 蘇嘉全：交流絕非讓步 而在避免衝突

海基會新任董事長蘇嘉全今天(23日)正式上任，蘇嘉全表示，無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。他強調，交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。

海峽交流基金會23日下午舉行第12屆董監事第一次臨時聯席會議，新任董事長蘇嘉全正式就任。蘇嘉全在致詞時表示，能在這個關鍵時刻為兩岸人民服務、為台灣社會盡一份心力，他感到責任重大也心存感激。

他說，海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年，這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。蘇嘉全：『(原音)無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。』

蘇嘉全提到過去他曾任立法院長，而立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域，正因如此，他始終相信兩岸的關係的根本不在口號，而在人民；不在對立，而在理解，未來他所帶領的海基會也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。他說，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結早已深植其中，只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流本身就不應該被輕易中斷。

他指出，賴清德總統在去年國慶演說中提到期待中國大陸能體現大國的責任，海基會誠摯期待中國大陸方面能夠回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提，阻礙兩岸兩會的正常交流與互動。蘇嘉全：『(原音)我們也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化的交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。』

蘇嘉全也感謝台商多年來的打拚，為自身事業也為台灣累積寶貴的經驗與能量，各地台商協會長年與海基會密切合作，協助在中國大陸的國人處理投資、生活與急難需求上扮演不可或缺的夥伴角色，海基會對此始終心存感激。

他強調，海基會也理解台商在中國大陸經商，往往必須面對複雜的政策環境與一定程度的政治壓力，海基會會站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家；但同時也由衷期盼，台商在海外開疆闢土的同時，能始終與家鄉的人民站在一起，共同守護這個引以為傲的民主家園，唯有如此，台灣社會才能持續凝聚，成為大家最堅強的後盾。

蘇嘉全說，展望未來，海基會在政府委託與授權之下，會持續扮演「說好話、做實事」的角色，所說的好話是利於交流、利於理解的善意言詞；所做的實事則是超越黨派、不問立場的民生服務。他強調，交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。