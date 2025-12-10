就任滿3周年 蔣萬安最滿意政績：輝達、大巨蛋啟用、捷運六線齊發

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

台北市長蔣萬安將於25日就任滿三周年，他今（10日）被問到目前認為的前三名政績，他表示，輝達海外總部落腳台北、大巨蛋啟用、捷運六線齊發，並強調會持續努力，絕對沒辜負市民的託付跟期待，會加速全力推動各項的市政工作。

蔣萬安上午前往視察景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程，接受媒體堵訪，被問及就任將滿三周年，有無前三名最滿意的政績可分享，蔣萬安說，他想，市民朋友都很希望大家能夠從東、南、西、北各面向，感受到台北的不同及全面的進步、全方位的魅力。

蔣萬安說，不管是從整體產業經濟的發展、吸引頂尖的企業進駐台北，包括輝達的海外總部順利落腳台北；對於大型的場館大巨蛋，克服一切困難，讓它重新啟用，也舉辦演唱會；到捷運六線啟發，全面佈建捷運的路網，讓交通更便利，生活的市民更便捷，這些都會持續的努力。

蔣萬安強調，「我們的腳步沒有停下，我們絕對沒有辜負市民的託付跟期待，我們會加速全力推動各項的市政工作」。

不過，面對媒體追問，台北交通問題怎解？民眾對塞車之苦很難忍受？蔣萬安回應，大家一定都會提到內湖交通塞車的問題，他從上任第一天就非常重視，第一週就實際親自帶隊到內科，在下班尖峰時段和交通局、警察局、各單位同仁實際了解，並成立府級專案小組，也透過各項包括路型的改造，進行很多工程，包括北上引道等，也對市民大道的尖峰時段車道的調撥，都看到相關的成效。

蔣萬安坦言，當然，一定還有努力的空間，會持續的聆聽各界的意見，對於台北市整體交通的改善，我們加倍努力。

