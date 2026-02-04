就任澎湖科大校長 李文熙盼成為引以為傲大學

（中央社澎湖縣4日電）國立澎湖科技大學新任校長李文熙今天就職，並與澎湖縣政府、成功大學簽署合作備忘錄與學術交流協議書，期推動共同培育人才與實踐澎湖產業創新，成為澎湖在地引以為傲的大學。

國立澎湖科技大學新任校長李文熙就職典禮，今天在澎湖科大國際會議廳舉行，澎湖縣政府參議王國裕、洪棟霖、議長陳毓仁等人與會，場面隆重。

澎湖縣政府與澎湖科大及成功大學共同簽署合作備忘錄，縣長陳光復與澎科大校長李文熙及成大校長沈孟儒等人共簽署合作備忘錄，未來以「科技、文化、海洋連結」為核心，共同推動無人載具測試的包括無人車點對點運輸、潮汐綠電、海藻減碳、智慧養殖及循環藍色經濟研究，以及「踏溯菊島」文化行動等，讓澎湖成為創新落地的實驗場，結合科技以促進文化保存、產業升級與海洋資源永續。

自國小2年級時就隨父赴台求學的李文熙表示，自己是還保有愛鄉愛土的澎湖人，在學界與產業歷練了52年後再回到澎湖，接任澎湖科大的校長，深感榮耀。大學將面臨少子化危機，相信在學校優質團隊的努力下，會逆風而上，引領地方與國家發展的重要高教力量，開創學校永續發展新局，成為澎湖在地引以為傲的大學，對學校未來與產業有具體貢獻。

澎湖科大今天新任校長就職同時，除與縣府及成大簽署合作備忘錄（MOU）外，還與成功大學簽署學術合作協議書，未來兩校將進行師生互訪、校際交流、學術合作和研究發展進行交流合作，共促學校發展。（編輯：李淑華）1150204