就住「定食8」對面！ 住戶苦：整扇窗被炸到消失

持續追蹤板橋氣爆，共造成45戶受損，目前安置5戶14人，而在事發當下，氣爆威力非常驚人，不只窗戶從二樓炸飛到對街，卡在鐵捲門下，就連住在正對面的住戶，整個家像是被炸過一樣，客廳對外窗消失不見，屋內滿目瘡痍，而一旁的娃娃機店也拍下氣爆瞬間。

定食8氣爆，對面住戶慘被波及，整面對外窗消失不見，屋內玻璃碎片鐵架雜物四散，整個家像被炸過一樣，隔壁的窗戶也被炸裂，玻璃碎片噴濺。

受害戶vs.記者：「（砰一聲啊就這樣砰一聲），你當時在做什麼？（睡覺啊）。」

受害戶vs.記者：「（當時就炸啊震啊，就像子彈一樣砰啊，這很可怕欸）什麼東西射進來？（看起來應該是玻璃碎屑，好厲害你看，門關起來都變這樣子）。」

而樓下的娃娃機店，監視器更清楚拍下氣爆當下，鏡頭不斷搖晃。對面定食8木板石塊碎屑砸落地面，還揚起煙霧，娃娃機台玻璃門也被震開，住在定食8樓上的住戶，也從睡夢中嚇醒。

受害戶親友鄰長：「炸醒了以後，覺得好像..好像外面有車禍，她又想去睡覺，後來她孫子說阿嬤阿嬤，不是喔我們要跑了喔，想跑就跑不下來，樓梯門都有東西擋住了。」

爭鮮對面手機配件店，中午營業來開店，鐵捲門下卻卡著碎掉的窗戶，玻璃噴濺店內各個角落。

手機配件店店員vs.記者：「（玻璃它就是從二樓，噴飛直接往鐵捲門這裡插進來），那你們屋內有什麼毀損嗎？（商品吧，二樓部分是窗戶玻璃破掉）。」

從制高點來看，巷弄內民宅的鐵窗被炸爛，滿目瘡痍當時氣爆威力驚人，統計共有45戶受災，目前安置5戶14人，居民只希望家能盡速恢復原狀。

