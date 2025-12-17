就保年齡天花板打開！排除領老年給付者 學者：美中不足

勞動部預告修正就業保險法，刪除六十五歲投保年齡上限、並將請領失業給付等待期從十四天縮短為七天。台大國發所副教授辛炳隆認為，刪除投保年齡上限可鼓勵高齡勞工就業，美中不足是排除領了老年給付者。勞工陣線聯盟秘書長楊書偉則認同縮短請領失業給付等待期，但也希望能更進一步縮短申請流程、舒緩尋職者的申請壓力。

此次修法擬刪除六十五歲投保年齡上限之規定，楊書偉認為這是繼政府推動中高齡就業促進法、勞基法修正退休年齡等，健全中高齡勞工就業的「最後一哩路」。

但辛炳隆認為，此次修法將就保年齡天花板打開，卻排除了已領老年給付者。但領了老年給付還需要出來工作者，往往是真正有經濟壓力的人，這些族群反而不能加入投保，政策美意稍嫌不足，希望能做更周全的思考。

對於發給失業給付等待期縮短為七天，楊書偉表示，從十四天縮短為七天是勞團長期的倡議，此次調整是「正確的方向」。不過現在失業給付的認定與申請流程繁瑣，不利於初次求職者，希望能進一步簡化流程，並在資格認定上有更多彈性。

辛炳隆則認為，失業給付等待期條件縮短為七天符合實務需求。他指出，根據經驗，真正想找工作的人，一周就夠了；不想找工作的人，兩周也不夠。等待期太長會增加公立就業服務機構的業務，也讓想領失業給付者等太久。

