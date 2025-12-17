就保法翻修！加保擴及65歲以上 育嬰留停津貼新增「6＋1個月」

勞動部勞動保險司司長陳美女。徐筱嵐攝



為因應就業照顧與促進中高齡就業政策，勞動部今（12/17）日預告修正《就業保險法》共11項條文，預告期間為14天。勞動保險司司長陳美女說明，將擴大就保加保年齡至65歲以上，預估有5萬名勞工受惠；且失業給付等待期條件從14天縮短為7天；另外，育嬰留職停薪津貼新增「6＋1個月」設計，即雙親均領滿6個月育嬰留停津貼，可個別再領第7個月津貼，約2.1萬多人受惠。

陳美女表示，本次修法有三大重點，首先，現行就業保險適用對象為15歲以上、65歲以下的受僱勞工，但近年來政府推動中高齡、高齡者促進就業、延緩退休相關政策，年逾65歲繼續在職場工作，未領取勞保等老年給付的勞工，依舊面臨非自願失業的風險，失業後有必要給予失業給付等保障，以維持一定期間的基本經濟生活，所以，在加保年齡部分，刪除65歲投保年齡上限的規定，提升高齡勞工就業安全保障。

其次，目前失業勞工若想請領失業給付，必須向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日推介就業期間，未能順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，自第15日起發給失業給付。

陳美女指出，依照國際勞工組織第168號公約，發給失業給付等待期建議以7日為原則，因此，本次參酌公約精神，規劃將現行失業給付等待期條件，由14日縮短為7日，讓失業勞工能更迅速地領到給付，減輕失業期間的經濟壓力。

最後是落實照顧不離職，就業保險提供6成育嬰留職停薪津貼，並自2021年7月1日起，以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，雙親可領投保薪資的8成，又根據勞動部統計，2024年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助共9.3萬餘人，其中男性請領比率由2021年19.99%，提升至去年為27.01%，成長3成5。

陳美女強調，為了促進家庭內性別分工的平等，本次增訂規定，讓撫育同一名子女的雙親，皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

此外，為督促投保單位遵循勞動相關法規，本次也增訂違反《就業保險法》經處以罰鍰者，將公布投保單位之名稱、負責人姓名、違反事實及處分金額等資訊的規定。

