《就保法》修法預告 育嬰留停可領6+1個月

[NOWnews今日新聞] 勞動部因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，研擬《就業保險法》修正草案，包括擴大加保年齡，刪除65歲投保年齡上限規定，以及針對有親自育嬰需求雙親，讓撫育同1名子女的雙親，皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。



現行針對有親自育嬰需求之雙親，就業保險提供各最長發給6個月之育嬰留職停薪津貼。



本次增訂規定為促進家庭內性別分工的平等，讓撫育同1名子女的雙親，皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。



另外，現行就業保險適用對象為15歲以上，65歲以下的受僱勞工，隨著近年政府推動中高齡、高齡者促進就業、延緩退休相關政策，年逾65歲繼續在職場上工作，未領取勞保等老年給付的勞工，仍可能面臨非自願失業的風險。





▲年逾65歲繼續在職場上工作，未領取勞保等老年給付的勞工，仍可能面臨非自願失業的風險，失業後有必要給予失業給付等保障，讓勞工可以維持一定期間的基本經濟生活，故在加保年齡部分，刪除65歲投保年齡上限之規定，以提升高齡勞工就業安全保障。（圖／勞動部提供）



對此，勞動部擬刪除65歲投保年齡上限之規定，以提升高齡勞工就業安全保障，失業後有必要給予失業給付等保障，讓勞工可以維持一定期間的基本經濟生活。



現行失業勞工欲請領失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日推介就業期間，未能順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，自第15日起發給失業給付。依照國際勞工組織第168號公約，發給失業給付等待期建議以7日為原則，故本次參酌該公約精神，規劃將現行失業給付等待期條件，由14日縮短為7日，讓失業勞工能更迅速地領到給付，減輕失業期間的經濟壓力。

而近年國際情勢變遷快速，且本項促進就業措施經費之預算數及執行數，已高於本保險年度應收保險費10%。為因應勞動市場及就業政策之變動，適時調整現有或新增措施，以提供各項促進就業措施，協助被保險人提升就業技能，穩定就業。本次規劃將第12條促進就業經費之提撥比率，由現行就業保險年度應收保險費10%，提高至20%。

勞動部進一步說明，本草案除公告在「公共政策網路參與平臺-眾開講」外，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及條文對照表。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間提供勞動部，以周延法制作業，強化勞工之保險權益。

