就像回到家 花蓮門諾打造溫馨高齡照護環境

長輩參與活動

結合日間照顧、居家服務及臨時住宿，位在花蓮縣吉安鄉的門諾醫療法人「吉安日照中心-年華樓」，以「小規模多機能」的照顧模式，陪伴長輩走過日常，也期盼成為家屬最安心的後盾。

門諾醫療法人長照部主任江筱蕙表示，日照不只是「照顧服務」，而是讓長輩有人陪、有人懂的日常支持，不只讓長輩在熟悉與尊重中安心生活，也讓家屬在照顧的路上，多一份力量與依靠。罹患輕度失智、70歲的林奶奶，就每天揹著書包「上學去」，女兒說，過去，總要擔心媽媽自己在家是否安全，如今，有專業團隊的照顧、陪伴，不只讓媽媽生活更有規律，也讓自己能安心工作，整個家的生活品質都改善了。



江筱蕙表示，吉安日照中心位於園區內的年華樓，一、二樓規劃為日間照顧空間，三樓則設有專屬復健活動區，由專業人員帶領長輩進行健康促進與文康活動，讓照顧不只是陪伴，更能延續生活能力與自信。同時，園區也推出「半天制」的彈性方案，讓長輩與家屬找到最適合自己家庭節奏的照顧方式。