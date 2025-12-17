「就像男人不會生小孩」鄭麗文回嗆賴在野獨裁說

國民黨主席鄭麗文在中常會上痛批賴總統說出「在野獨裁」甩鍋給在野黨，是台灣民主的悲哀，且執政黨控制司法、根本秋後算帳。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文十七日在中常會上痛批總統賴清德執政無方、毀憲亂政，只會牽拖在野黨，尤其賴總統稱「在野獨裁」，就像說「男人無法生小孩」一樣的邏輯荒謬，國會三讀通過的法律，只因總統不喜歡就作廢、行政院長不副署，這不但是憲政笑話，還是台灣民主的悲歌。

鄭麗文說，賴清德上任後執政「沒半步」，執政第一年是破天荒有史以來，手握最大的中央年度總預算，結果端不出執政的成績，乾脆一不做二不休，甩鍋給在野黨，「不會開船嫌溪彎」。

鄭麗文表示，賴清德先「窮台」再「亂台」，端不出成績就靠亂，不做任何努力，就在國會沒有底線的惡鬥。今年大罷免，選民用選票來否定賴清德，但賴反而變本加厲，只會坐在地上耍賴，以為這樣就會有糖吃嗎？「請問賴總統，你幾歲？你想讓誰哄你？」

鄭麗文指出，窮台、亂台，想要甩鍋，最後就會「毀台」。賴清德要窮台，國民黨要「富台」，不能讓賴清德掏空，不能夠讓台灣所有經濟成果毀在一個人的手裡，國民黨雖然在野，仍會持續在國會提出福國利民重大法案。

鄭麗文話鋒一轉表示，賴清德要亂台，國民黨要「護台」，賴破壞台灣的民主，摧毀台灣的法治，如今還在秋後算帳，檢調還到嘉義市黨部搜索、抓人，這不是秋後算帳嗎？不惜動用司法摧毀台灣。法治的最基礎就是司法必須獨立、檢調必須獨立，不能淪為政黨的工具，國民黨要保護得來不易的民主法治，不能夠摧毀在民進黨的手裡。國民黨要「富台、護台」，才能「保台」。

鄭麗文也呼籲大家，要做好長期作戰的準備。「賴清德沒有要放過我們，也沒有要放過台灣，更沒有要放過台灣人民。我們必須自救、自力自強，明年的選舉，中央擺爛沒關係，國民黨會繼續認真做事，交給國民黨，人民才能放心」，一定會全力抵制、對抗民進黨這個蠻橫、無理的政權。