「就像一艘沒有舵的船」！ FBI報告批帕特爾不適任局長 還曝這件「尷尬事」.....

近期有美國媒體公布一份由 FBI 探員撰寫的評估報告，認為美國聯邦調查局( FBI )已經在局長帕特爾的領導下，變成「一艘沒有舵的船」，並質疑該機構可能已經逐漸陷入癱瘓。 圖：翻攝自 @krassenstein X 帳號

[Newtalk新聞] 近期有美國媒體公布一份由現役與退休美國聯邦調查局 ( FBI ) 特工撰寫的調查報告，批評局長卡什．帕特爾 ( Kash Patel )「力不從心」的領導著一個「長期表現不佳」的機構，並將該機構形容為「一艘沒有舵的船」。與此同時，該報導也揭露了一件與帕特爾相關的尷尬事件，再度讓 FBI 成為美國民眾的討論焦點。

美國《紐約郵報》近期公布了一份長達 115 頁、由 FBI 探員書寫的大型評估報告，指控 FBI 在帕特爾的帶領下正逐漸「陷入癱瘓」。該報導指出，該份報告是給美國參議院與眾議院司法委員會準備的評估資料，內容主要針對 FBI 在帕特爾領導下陷入的困境進行批評。

廣告 廣告

美國聯邦調查局（FBI）示意圖。 圖 : 翻攝自騰訊網

該份報告表示，帕特爾缺乏領導 FBI 的經驗，並在 FBI 內部營造出「不聽從上級指令就可能遭到解雇」的氛圍，許多 FBI 探員也因害怕丟掉工作而將工作態度轉為被動，持續等待著「來自 FBI 局長的指示」。該報告認為， FBI 可能已經在恐懼的氛圍下面臨內部癱瘓，「帕特爾領導的 FBI ，就像是一艘沒有舵的船」。

另外，該份報告也提及帕特爾在進行保守派政治活動家查理．柯克 ( Charlie Kirk ) 遇刺案的調查時，發生的一件尷尬事件。該報告指出，在柯克遇刺的第二天，當地時間 9 月 11 日，帕特爾搭乘 FBI 專機抵達事發的猶他州普羅沃市，但由於帕特爾沒有攜帶 FBI 的突擊夾克，他拒絕在缺乏相關衣物的情況下離開 FBI 專機。

查理．柯克遇刺的前一刻，現場擠滿了聽眾。 圖：翻攝自騰訊網《央視新聞》

為了滿足帕特爾的要求，多位參與柯克案調查的 FBI 特工被迫暫停工作，幫帕特爾「籌備」一件合適的夾克。好不容易找到一件合適的女特工夾克後，帕特爾又抱怨該件夾克的袖子上缺少魔鬼氈，再次拒絕下機，隨機的 FBI 員工只能從自己的制服夾克上拆下魔鬼氈，並將其縫到借來的夾克上，滿足帕特爾的需求。

該報告認為，帕特爾在擔任 FBI 局長這個職務時，表現出明顯「力不從心」的現象，強調 FBI 的現狀已經來到「令人擔憂」的地步，並批評帕特爾缺乏擔任 FBI 局長所需的廣博經驗與風度。

許多美國網友也對該報導揭露的評估報告內容感到擔憂。一位網友指出，雖然夾克事件看起來很瑣碎，但該起事件卻揭示了「高層文化問題」可能對 FBI 帶來的影響，批評帕特爾將 FBI 當成自己私人服裝店的行為是「真正的腐敗」。該名網友也強調，「如果這份評估報告有一半的內容屬實，那麼『無舵之船』就不是對 FBI 的汙辱，而是對美國民眾的安全隱憂」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

他下令「殺光所有人」? 海格塞斯涉犯戰爭罪 美兩黨議員要他下台並究責

慘遭烏軍「一發入魂」! 俄A-60「空中鐳射砲」與A-100LL預警機被「雙殺」