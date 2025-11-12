就像15年前的梅姬！蘇澳暴雨成災「1樓全泡水」車已滅頂…居民倉皇逃難畫面曝

蘇澳市區大淹水。圖／翻攝自FB／蘇澳鎮公所

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區自昨（11）日傍晚起風雨不斷，短時間內降下驚人雨量，多地災情不斷傳出，蘇澳鎮更因暴雨成災，全鎮多處嚴重淹水，軍警消緊急動員救援，更有許多蘇澳現場畫面可見，泥水幾乎已將1樓住家、店鋪滅頂。

鳳凰重創宜蘭！累積雨量排行「蘇澳霸榜」

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，從11日傍晚開始，在東北季風與鳳凰外圍環流輻合下，宜蘭雨帶有明顯「卡住」的情況，尤其蘇澳、冬山等地區時雨量屢創新高，短短10分鐘內降雨量達20至30毫米，蘇澳測站甚至出現每小時130.5毫米的短延時強降雨，創下該測站史上第2高紀錄。由於雨勢集中且持續，宜蘭部分火車班次也受影響停駛。

廣告 廣告

蘇澳市區大淹水。圖／翻攝自FB／蘇澳鎮公所

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日警告，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱風外圍暖濕氣流交會輻合的位置也會逐漸往北，將導致宜蘭地區大範圍劇烈降雨，尤其蘇澳、冬山、羅東、五結這4區。粉專昨晚近9時更新指出，宜蘭溪南地區出現「非常恐怖」的降雨量，平地的蘇澳、冬山在24小時內雨量突破600毫米，其中近6小時便累積達400毫米。

軍方出動橡皮艇、綠卡救人。圖／翻攝自FB／蘇澳鎮公所

粉專直言，截至昨日晚間的雨量累積統計資料，宜蘭幾乎是霸榜，分佈圖可見幾乎紫紅色一片：「這就是共伴豪雨的威力，剛剛已經看到脆上，宜蘭各種淹水的文了，東北部的豪雨還會繼續幾個小時」。至於南部地區，粉專表示，直至今（12）日上午颱風核心逼近之後，風雨也會變大：「現在還算是風雨前的寧靜蛤。」

氣象粉專小編位於蘇澳的住處也淹水。圖／翻攝自FB／台灣颱風論壇｜天氣特急

不僅如此，粉專小編也在昨晚10時半左右發文表示，位於宜蘭蘇澳的老家已經淹了半層樓，因此未來幾天的氣象預報雨颱風更新消息將由其他小編支援。小編表示，其實他從昨日下午就開始緊盯強烈雨帶移動的狀況，然而傍晚開始附近溪流出現溢流、倒灌情況，接著晚間水位也開始上升，讓小編無奈指出：「15年前梅姬颱風噩夢重演，當時一層樓淹得滿滿滿！」

泥水宛如瀑布在樓梯間流下，戶外更可見積水已快將1樓店鋪滅頂。圖／翻攝自Threads

面對暴雨不斷，蘇澳鎮公所於11日中午前後宣布啟動緊急應變，水保署中午前針對永春里、永樂里發布紅色土石流警戒。蘇澳鎮災防應變中心指揮官、鎮長李明哲立即下令將災防中心提升為一級開設，並前啟動居民疏散。不過，蘇澳鎮各地災情通報電話不斷湧入，其中大多為長者、行動不便者與坐輪椅的民眾，也有帶著嬰幼兒的家長，公所人員、軍方、警消夜輪番出動，冒雨將受災民眾送至公所3樓展演廳的臨時避難所。

許多車輛泡在水中。圖／翻攝自Threads

李明哲受訪時無奈直言，如今蘇澳已成「孤島」，蘇澳溪水暴漲後導致道路淹水、車輛無法進出，幾乎中斷蘇澳與外界的聯繫，雨勢大得即使抽水站不斷抽水也無法阻止水位上升。蘇澳鎮南興里山坡地傍晚爆發小型土石流、蘇澳鎮中山路及火車站前也嚴重積水，低窪地區如中油、全聯一帶淹水最深甚至來到1層樓高，蘇西里、聖愛里都有民眾受困，必須由國軍出動消防救生艇協助脫困。

另外，Threads、臉書等社群平台也有不少居住於蘇澳的民眾紛紛PO出1樓淹水的慘況，只見眾多家具、停在戶外的車輛全都泡在泥水中，公寓裡的泥水宛如瀑布般隨著樓梯往下衝，甚至還有民眾住處附近的積水已淹到2樓，全家被迫躲到3樓避難。

蘇澳市區大淹水，上百民眾漏夜逃難。圖／翻攝自FB／蘇澳鎮公所

宜蘭縣府指出，軍方已出動AAV7兩棲戰車與消防救生艇，在蘇北里長陳添琪指引下，深入積水區域逐戶搜救，成功將多名受困民眾平安脫困，蘇澳鎮災防中心統計，截至昨晚11時，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人，警方後續也將賑災物資送至鎮公所樓及蘇西活動中心，以暫緩災民燃眉之急。截至深夜，蘇澳鎮多處仍積水嚴重，縣府也呼籲居民嚴加戒備，暫勿外出，並隨時關注最新警戒資訊。



回到原文

更多鏡報報導

分不清是雨、汗、還是淚！蘇澳市區「淹到2樓」漏夜撤離上百人 民眾行動不便困家中

宜蘭終於出太陽！蘇澳火車站水淹半層樓高 民眾起床第一件事找這牌

鳳凰颱風重創菲律賓！132村莊被淹 「大水沖進飯店」人跑給浪追畫面曝