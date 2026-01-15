就嗆你不敢！王鴻薇要賴清德比照日本首相：一起下台重選

立法院針對總統賴清德彈劾案舉行第二場公聽會，國民黨立委王鴻薇痛批，日本最近也要解散國會，連首相高市早苗（Takaichi Sanae）都要下台重選，質疑「賴清德敢跟立委一起下台重選？」她強調這是中華民國歷史上第一次總統被彈劾，要讓歷史記錄下來，賴清德恣意違背憲法的托付，破壞五權分立精神，留予歷史做出正確的評價。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇指控，賴清德上任將近2年時間，不但不以國家社稷為重，為了自己的權利與政治利益，不惜撕裂人民，更積極製造社會對立。上任不久就「輸不起」、「博歹角」，領銜發起台灣民主政治史上最大的笑話「大罷免」，帶領執政黨策動許多偽公民團體，實際上是青鳥側翼，擾亂社會、製造衝突，更定期與柯建銘、罷免團體、曹興誠等開會。

她提到，民進黨團總召柯建銘在前總統陳水扁的訪談節目上就承認「他每周向總統兼黨主席賴清德報告罷免進度」，民進黨民意代表也在政論節目上說漏嘴，賴清德每週都跟罷免團體開會，目的就是為了無差別罷免在野黨所有立委。王鴻薇認為，賴清德辜負民眾對他的期待，把台灣社會帶入前所有的緊張對立，光是第一點賴清德被彈劾，就是一點都不冤枉。

王鴻薇批評，大罷免大失敗後，賴清德不見反省，幾個月後竟然還發言認為「在野黨沒有接受到教訓」，繼續製造社會對立，公然與多數民意對著幹。她指出，賴清德發動行政院長卓榮泰行使「不副署」立法院通過的法律，拒絕依法行政，賴清德半夜還發影片力挺。像立法院去年修財劃法，依憲法增修條文規範應於去年12月15日公布，結果12月12日匆匆忙忙開便當會後，卓榮泰就宣布不副署，這就是公然下指導棋。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

王鴻薇表示，卓榮泰自封「憲法守門人」，然而我國憲法體制中，只有規定行政院對立法院負責，覆議案被否決行政院應接受立法院決議，並未賦予行政院長任何憲法逾越行政權權限。若行政院長可憑個人好惡否定經由民意代表三讀通過並維持原案的法案，則我國民主選舉將形同虛設，行政權將無限擴張為實質的「獨裁權」。今天行政院以「不副署」對抗全民意志，讓行政首長超越法律、超越民意機關，而行政院長及背後的總統，更是成為掌握司法、立法與行政一體的獨裁者，形同讓賴清德登基「現代皇帝」。

王鴻薇強調，自中華民國行憲以來，從未有任何總統曾違反憲義務，不依法公布立院通過的法律。如果要倒閣，如果想要解散國會，就要像日本最近將解散國會，連首相高市早苗都要自己下來重選，民進黨說要倒閣，賴清德敢不敢跟立委一起下台重選才有正當性？「我就嗆你不敢！」賴清德危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭，為維護中華民國之憲政體制，也為了全國人民安定的生活與未來，彈劾賴清德勢在必行。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

王鴻薇直言，賴清德擔任總統至今，「社會對立」、「行政獨裁」、「染指司法」通通發生，哪怕任一種發生都是國家不可承擔之重，賴清德竟自創名詞說什麼「在野獨裁」這種笑死人的言論，這些危害民主法治的作為全都是賴清德主動發起，而且還樂此不疲。她警告，如果縱容沈默，就會眼睜睜看著台灣變成委內瑞拉，甚至讓賴清德朝向韓國總統尹錫悅的違法獨裁之路前進，「當獨裁成為事實，彈劾就是無法迴避的義務和責任」。

