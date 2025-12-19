就因找錯錢！玉米闆娘「毆打關窗台」害弱智妹墜樓慘死...最終結局曝

記者洪正達／高雄報導

高雄吳姓女子2022年間只因弱智的胞妹找錯錢，就持木棍毆打後拘禁在陽台，過程中胞妹不慎踩空墜樓慘死，案經高雄高分院審理後，依妨害自由致死等2罪分別判處9年3個月和9個月徒刑，2罪未合併執行，吳女不服上訴遭到駁回，全案定讞，雄檢近期將通知吳女入獄服刑。

判決指出，吳女平日在租屋處附近售賣烤玉米維生，並由胞妹幫忙顧攤，但常發生因數學不好找錯錢遭到姊姊辱罵、毆打等，直到2022年2月7日當天，胞妹再次算錯錢讓吳女氣炸，於是命令她到8樓窗台蹲坐反省，並將門窗反鎖後，讓胞妹停留一陣子才讓她進屋。

豈料同月19日上午，吳女喝完酒回家後看到胞妹在客廳，於是破口大罵「妳怎麼不去死一死、笨蛋、白痴」，再以衣架毆打胞妹後，再命令她到窗台蹲著，吳女接著服用安眠藥睡著，1個小時後，胞妹在窗台蹲很久想進屋，但卻不慎踩空墜落到防火巷內送醫不治。

案經高雄地院國民法官法庭及高雄高分院審理後，認定吳女涉犯妨害自由、妨害自由致死2罪，分別判處9年3個月和9個月徒刑，但吳女仍不服上訴遭最高法院駁回，全案定讞。

