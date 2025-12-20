就在中山誠品隨機砍人現場！女團成員嚇瘋曝當下狀況

【緯來新聞網】北捷隨機殺人案造成4死11傷慘劇，27歲男子張文從台北車站到中山站沿路作案導致嚴重傷亡，女團「L.C.G.勵齊女孩」惟婷昨（19日）就在現場，今出席阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」時，心有餘悸說：「當時我正在過馬路，突然聽到很多尖叫聲，很多人躺在人行道，地上很多血！」

惟婷對於隨機攻擊事件心有餘悸。（圖／紅心字會提供）

L.C.G.勵齊女孩今發表全新單曲〈C.A.T.〉展現精湛唱跳，但一講到昨天的恐怖事件，惟婷相當害怕說：「怎麼那麼多血和救護車，我覺得很可怕，睡前也一直想，心裡一直有種被壓抑的感覺，沒有睡好。」



她提到當下很多人都在圍觀，認為大家的警覺心要再提高一點，「我是腦筋一片空白，就趕快離開了」。至於今晚的演出，阿沁表示有特別增加安檢，進場會翻包檢查，他也談到心情：「昨天我們大家剛好在一起吃飯，一看到訊息嚇一跳，台灣怎麼會發生這種事。」



他日前宣告「退休」，還會繼續唱歌？阿沁說為公益、教育，當然會。雖然淡出幕前，但未來將全心投入「小未來音樂人」計畫，專注於2到7歲幼兒音樂教育，並規劃成立國中、高中自學音樂班，致力打造更完整、面向未來的創作型教育體系。

廣告 廣告

阿沁（左六）帶領L.C.G.辦公益演唱會。（圖／紅心字會提供）

更多緯來新聞網報導

魏如萱「仍努力在愛裡找到平衡」 神助攻蕭煌奇追愛

朴圭瑛意外暴雷《魷魚遊戲3》道歉了 恐被Netflix求償首發聲