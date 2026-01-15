就在今晚！春節高鐵票「0時開搶」 早鳥限量5折優惠

記者柯美儀／台北報導

為滿足春節返鄉及年假出遊需求，台灣高鐵加開395班列車，自16日凌晨0時起開放購票。今年持續推出早鳥優惠，每日提供限量5折票，讓旅客提早搶票更划算。

高鐵公司表示，自2月13日（週五）至2月23日（週一）是為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車的旅運服務。旅客可自16日凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

廣告 廣告

高鐵公司提醒，今年春節也特別在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4000多個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠，歡迎旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

為方便旅客規劃行程，台灣高鐵企業網站也持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票。此外，台灣高鐵於春節疏運期間，特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車）。

台灣高鐵公司特別提醒，持定期票或回數票旅客，在2月14日（週六）到2月22日（週日）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別自2月23日起依效期重疊天數自動展延效期，即有效期間含春節國定假日期間者，將自2月23日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日到2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。

春節疏運期間，台灣高鐵公司除增加適用「早鳥優惠」班次數，同時於離峰時段維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。

更多三立新聞網報導

強烈冷氣團再襲！1圖看未來雨區「這天最濕冷」 下週低溫探10度以下

托福大改革！6分制上路、AI出題「新制一次看」 因應Z世代學習方式

115學測／暖暖包、耳塞能帶嗎？「忘做1事」超多人被扣分 考前Q&A一覽

創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

