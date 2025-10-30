就在劍潭分隊外！北市公車自撞分隔島 消防弟兄急衝出門救援
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名49歲李姓司機，30日下午1時駕駛大都會客運公車，沿中山北路五段南向北方式行駛，因不明原因自撞分隔島，由於案發現場就在劍潭消防分隊前方，消防人員聽聞一聲巨響，隨即衝出門外查看，所幸乘客及司機均未受傷，士林交通分隊到場，並對李姓司機進行酒測，數值為0毫克，至於肇事過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。
對此，大都會客運表示，今天下午1時17分，本公司606路線車輛開往榮總方向，行經中山北路五段376號時發生事故，所幸並無人員傷亡；該部車輛為電動公車，初步檢查車輛並無損壞。
大都會客運指出，對於造成車上乘客及用路人困擾部分，本公司深表歉意；李姓駕駛長並無酒駕，亦無逾時工作，休假也正常；本公司已將李員列為重點輔導對象，並優先送往公車學院再教育，並郵寄100元超商禮券給乘客作為補償。
