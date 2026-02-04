就在基隆外海！解放軍氣球「橫切北台」 2.2萬呎高空行跡曝光

國防部於今（4）日 0900 時發布最新共軍動態，統計自 115 年 2 月 3 日（星期二）0600 時至 2 月 4 日（星期三）0600 時止，偵獲共機 13 架次、共艦 6 艘次，持續在台海周邊活動。其中有 11 架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部及西南空域。

美軍偵獲疑似空飄氣球照片。與本新聞事件無關。（資料照／美聯社）

根據國防部公布的「中共空飄氣球活動」資訊顯示，3 日上午 1050 時，於基隆西南 71 浬處偵獲一顆中共空飄氣球，高度約 22,000 呎。該氣球隨後向東移動，橫切過北台灣上空，並於當日中午 1245 時於東部海域消失。

廣告 廣告

國防部提供

多型機於南北空域同步活動

在空域動態方面，示意圖顯示共軍活動分為三大區域：

北部空域： 3 日 0940 時至 1805 時，偵獲主戰機計 7 架次，其中 5 架次逾越中線。

西南空域： 3 日 1010 時至 2000 時，偵獲主、輔戰機計 6 架次。

空飄氣球： 3 日 1050 時至 1245 時，偵獲氣球 1 顆穿過北台灣空域。

國防部提供

國軍嚴密監控應處

針對中國大陸頻繁的軍事行動，國防部強調，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統進行嚴密監控與應處，確保台海空域安全。

國防部提供

延伸閱讀

免張又俠國家軍委副主席職務？陸全國人大常委會明「加開」會議

張又俠遭清洗 美媒：習近平轉向「不費一槍一彈瓦解台灣」行動

陸23歲廚師謊稱「解放軍飛官」！與百女「搞曖昧」詐騙90萬