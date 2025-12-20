就在我眼前！TVBS記者「逆人流」 拍中山站外攻擊現場

一起隨機攻擊事件在台北捷運中山站發生，造成現場一片混亂，血跡斑斑。TVBS記者王皓宇當時正好在附近，他逆著驚慌逃離的人潮趕往現場，冒著嫌犯可能再次攻擊的風險，第一時間記錄下這起暴力事件的現場狀況。事發當晚正值週五且接近聖誕節，中山商圈人潮眾多，許多民眾包括小孩和百貨店員都被這突如其來的暴力事件嚇得驚慌失措。

本台記者王皓宇19 號在台北捷運中山站目擊隨機攻擊案。（圖／TVBS）

王皓宇抵達現場時，看到有傷患坐在地上，救護人員正在為傷者包紮，救護車也已到達，地面上滿是血跡。現場有小朋友在哭泣，家長們則努力安撫他們說沒事。王皓宇試圖詢問從誠品書店逃出的店員發生了什麼事，但她們當時都嚇得說不出話來。

當記者抵達時，嫌犯已經衝進誠品大樓內，大批警力已經集結現場並拉起封鎖線，救護人員也陸續抬出兩名傷者。事發當時，王皓宇原本是要與朋友在中山站附近聚餐，而他的朋友剛好看到嫌犯從旁邊經過，因為嫌犯戴著護膝而顯得特別引人注目。

儘管知道現場可能還有危險，王皓宇仍然選擇逆著逃離的人流趕往事發現場。他表示，當時腎上腺素大爆發，雖然害怕，但他認為這是他的天職，必須在擔心、焦慮和緊張中完成工作。他在拍攝過程中一直很緊張，因為不知道嫌犯是否會從裡面再次衝出來發動第二波攻擊。面對這樣充滿危險的環境，王皓宇克服了自己的恐懼，持續向觀眾報導第一手的現場狀況。

