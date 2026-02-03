就在明天！命理師曝馬年立春「招財祕訣法」：犯這3大禁忌恐破財

生活中心／王文承報導

塔羅牌老師艾菲爾表示，立春不只是節氣交替，更是「播種好運」的最佳時刻，只要把握這一天的開運關鍵，就能讓好運在新的一年一路奔馳。（示意圖／AI生成）

就在明天！2月4日凌晨04:02，將正式迎來「丙午馬年」的立春節氣。立春象徵一年之始，也代表新能量正式啟動。對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文表示，立春不只是節氣交替，更是「播種好運」的最佳時刻，只要把握這一天的開運關鍵，就能讓好運在新的一年一路奔馳。

馬年立春招財祕訣曝光 犯這3禁忌恐破財

塔羅老師形容，馬年蘊含著奔騰向前的生命力，只要順勢啟動財氣與福氣，便能讓財運「馬」上升、福氣跑第一，並分享多項立春當天的開運祕訣，幫助大家一整年福來財來。

財運爆發：超靈驗「利存168」

老師指出，立春當天可在自己最常使用的銀行帳戶、定存帳戶，或錢包、儲蓄罐中存入168元，也可以從A帳戶轉到B帳戶，重點在於「讓錢流動起來」。他強調，流動的錢才是活水，才能啟動源源不絕的財氣。

最佳時間建議選在辰時（07:00－09:00）、巳時（09:00－11:00）、午時（11:00－13:00）或申時（15:00－17:00），其中正午陽氣最旺，開運效果也最明顯。但也提醒，當天避免轉帳給他人，以免有破財之虞。

正東方財位這樣佈置

老師表示，2026年的正財位在「正東方」。可準備一個乾淨通透的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊再放一盞溫暖的黃色小燈，象徵財源生生不息，在春風吹拂下不斷成長，照亮整年的收入與薪水。

若想加強偏財運或業績表現，則可在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅，並讓貔貅的頭朝向門口或窗外，象徵將外面的財氣吸進來，尾巴朝內則代表把財富牢牢鎖進家中。

此外，也可在皮夾不常使用的隔層中放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」，幫助守住錢財不流失，讓財氣隨身跟著走。

家中各大吉位一次看

正財位（正東）：旺事業、薪資收入

偏財位（正北）：旺投資、獎金與意外之財

文昌位（東北）：適合考生與上班族，可擺放四支富貴竹，提升專注與思緒清晰度

桃花位（中宮）：位於屋內或房間正中央，放置紅色飾品或鮮花，有助人緣與魅力提升

喜慶位（東南方）：想結婚、生子或迎接喜事者，保持此處明亮整潔最為重要

立春三大禁忌不可犯

別歎氣：歎氣會把剛萌芽的好運吹散，立春當天要多吸納新氣，保持好心情。

別抖腳：抖腳象徵不穩定，容易把福氣與財運抖掉，穩定才能穩賺。

別皺眉：眉頭深鎖會阻擋貴人與文昌運，立春多微笑，貴人自然會主動靠近。

老師提醒，立春是全年的起點，只要用對方法、避開禁忌，就能讓馬年的好運一路奔馳，為新的一年開出漂亮的好彩頭。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

