就在明天！ 總預算卡關波及TPASS淪重災區 基北北桃急開會應對

〔記者董冠怡／台北報導〕中央總預算卡關，波及公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS，讓基北北桃淪為服務「重災區」，在中央未能撥補相關預算前，台北、新北、基隆和桃園先以剩餘款和自編預算支應，台北市政府預估可運作至6月。據了解，四市明天(12日)早上10點將於松德大樓開會商討因應作為。

台北市長蔣萬安上週出席公開活動時，被問到中央補助尚未下來，TPASS可能到1月底就停了，蔣數度喊話行政院好好跟立法院溝通，市府會努力確保市民權益不中斷。副市長林奕華後於臉書發文指出，在中央總預算未能通過及撥補預算前，北北基桃TPASS剩餘款加上四市自編預算，到5、6月經費都足夠，絕對不會讓它斷炊。

廣告 廣告

另外，市議會交通委員會已通過其他補助及捐助公共運輸定期票補貼款，台北市TPASS自籌部分應無問題，仍要等大會宣讀後才能動支。今年共計14.67億元，其中市府編列9.29億元、捷運公司回饋5.38億元。

四市週一將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，針對後續提出相關因應之道。據了解，北市將由交通局長謝銘鴻、公運處長李昆振等官員代表出席，採閉門會議形式進行，待確定細節再對外說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

櫻桃爆出超級甜甜價！台灣最殺價格來了

