就在本週！鴻海科技日轟動登場！12大亮點搶先一次看

財經中心／師瑞德報導

鴻海集團發言人揭示，今年科技日（HHTD）規模創歷史新高，將展示AI時代的「六個最」與「六個更」。核心看點是AI伺服器機櫃的最完整垂直整合、量子電腦等前瞻技術，以及電動車CDMS模式的升級。HHTD已成鴻海從製造服務商轉型為技術品牌的戰略發布會，旨在打破製造業百年框架，提升台灣科技在全球的話語權。（圖／記者師瑞德攝影）

作為台灣科技產業年度的盛大展演，鴻海集團的科技日（HHTD）今年邁入第六屆，不僅在規模上創下歷史新高，更清晰地展示了鴻海從全球代工巨頭轉型為「科技品牌解決方案」供應商的決心。本次科技日的核心特色，在於完整呈現集團「3+3+3」戰略的最新成果，特別是三大智慧平台與AI技術的深度結合運用。發言人巫俊毅表示，舉辦科技日的初衷，正是希望台灣廠商能打破百年來身為「幕後英雄」的框架，走向世界舞台，提升台灣科技產業在全球的能見度。

廣告 廣告

鴻海集團發言人揭示，今年科技日（HHTD）規模創歷史新高，將展示AI時代的「六個最」與「六個更」。核心看點是AI伺服器機櫃的最完整垂直整合、量子電腦等前瞻技術，以及電動車CDMS模式的升級。HHTD已成鴻海從製造服務商轉型為技術品牌的戰略發布會，旨在打破製造業百年框架，提升台灣科技在全球的話語權。（圖／翻攝自鴻海網站）

六年轉型路：從EMS邁向CDMS新商業模式

回顧過去六年，鴻海科技日的演進，恰是集團戰略轉型的縮影。從 2020 年發起MIH聯盟開始，到隨後陸續推出多款電動車原型車，鴻海已明確從傳統的「製造服務（EMS）」轉型為「科技品牌解決方案」。尤其在電動車領域，集團更推出了新的營運模式CDMS，將集團的價值鏈從原有的零組件與製造，向上延伸至設計與接案，體現了更深層的技術與服務整合能力。

亮點聚焦：六個「最」展現技術與製造實力

巫俊毅將今年的主要技術與戰略亮點歸納為「六個最」，展現鴻海在 AI 時代的領先地位。今年的科技日將展示「最完整的AI應用」，透過將三大智慧平台（智慧製造、智慧電動車、智慧城市）與AI技術結合運用，呈現鴻海完整的AI獲利能力。同時，集團也將以最熱門的AI伺服器機櫃為例，完整展示從零組件到組裝的「最完整垂直整合」能力，該能力亦全面應用於ICT產品。

此外，集團也將透過展示自動化機器人與設備，突顯鴻海在精密加工與智慧製造上的「最扎實製造能力」。在技術前瞻性方面，研究院將展示量子電腦、量子晶片，以及人形機器人的大語言模型等「最前瞻技術」。今年的活動匯聚了眾多國際客戶與合作夥伴共同參與論壇與發表會，體現「最多元的合作夥伴」陣容。最後，因公眾開放日首次安排在週六，報名人數逼近一萬人，成為「最多的來賓與媒體」參與盛會。

鴻海集團發言人揭示，今年科技日（HHTD）規模創歷史新高，將展示AI時代的「六個最」與「六個更」。核心看點是AI伺服器機櫃的最完整垂直整合、量子電腦等前瞻技術，以及電動車CDMS模式的升級。HHTD已成鴻海從製造服務商轉型為技術品牌的戰略發布會，旨在打破製造業百年框架，提升台灣科技在全球的話語權。（圖／記者師瑞德攝影）

規模空前：六個「更」創造歷史新高

除了技術實力外，今年的科技日在實質規模上亦有顯著突破，體現六個「更」。在活動內容上，今年舉辦了四種不同面向的論壇，涵蓋技術、平台、應用場景及投資新創，這是歷年來「更多元的論壇」。同時，現場將推出Model M新款，且因舊車型規格升級，電動車總展示數量為歷年「更多的電動車」。

今年的實體規模也大幅擴大：產品展示數量超過200件，比去年增加逾七成；產品展示區面積也擴大一倍以上，整體呈現「更大的規模」。此外，科技日首次正式對鴻海集團以外的單位開放，邀請電電工會、MIH、以及與華航跨界合作的成果參展，展現「更多的外部企業參展」。為回饋與會者，活動將提供客戶的主要產品作為抽獎禮品，創造「更豐富的抽獎」。最後，集團與在地廠商合作開發聯名鴻海小物，例如與華航聯名的旅行收納包，希望以「更具特色的鴻海小物」來扶植本土企業。

鴻海集團發言人揭示，今年科技日（HHTD）規模創歷史新高，將展示AI時代的「六個最」與「六個更」。核心看點是AI伺服器機櫃的最完整垂直整合、量子電腦等前瞻技術，以及電動車CDMS模式的升級。HHTD已成鴻海從製造服務商轉型為技術品牌的戰略發布會，旨在打破製造業百年框架，提升台灣科技在全球的話語權。（圖／記者師瑞德攝影）

參觀資訊與目標：拋磚引玉提升台灣能見度

巫俊毅提醒，特展區的產品展示將於上午場 Keynote 結束後、約在12點 30分左右開放。鴻海集團期望透過舉辦科技日，能拋磚引玉，讓台灣的科技產業能夠效法國際大廠，持續將技術成果向全球發聲，最終目標是讓台灣科技產業在全世界具有更高的能見度。

鴻海集團發言人揭示，今年科技日（HHTD）規模創歷史新高，將展示AI時代的「六個最」與「六個更」。核心看點是AI伺服器機櫃的最完整垂直整合、量子電腦等前瞻技術，以及電動車CDMS模式的升級。HHTD已成鴻海從製造服務商轉型為技術品牌的戰略發布會，旨在打破製造業百年框架，提升台灣科技在全球的話語權。（圖／翻攝自鴻海網站）

更多三立新聞網報導

兇手是誰？台股摔近700點 金管會安撫：台股不是亞洲最慘

獨家／全裸登山俠被拍到了！光滑流暢零風阻 網友企圖圍捕竟「追不到」

獨家／超暖！普發現金1萬變愛心海嘯 首週捐款突破八百萬台灣人真有愛

DRAM失控式上漲！法人這樣看南亞科

