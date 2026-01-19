就在高雄Focus13！鮮自然X卜卜角美味實驗第2彈 攜手bebop冰淇淋共創餐桌新風景

記者/鄭欣宜報導

在高雄話題美食新據點Focus13，由鮮自然與雞肉餃子品牌卜卜角共同策劃的複合式餐飲櫃位，從「一杯好茶，搭一份雞肉餃子」的輕食概念出發，自試營運以來，逐漸累積穩定人潮，成為百貨現場備受關注的用餐選擇。

卜卜角主打雞肉餃子，搭配鮮自然的招牌鮮萃烏龍茶，提供消費者一份安心的中式輕食選擇。圖/卜卜角

凡點餐，多一杯冰淇淋的幸福驚喜

試營運滿月之際，鮮自然X卜卜角延伸餐桌想像，邀請以水果風味著稱的冰淇淋品牌bebop一起入菜，推出期間限定聯名體驗。

凡於Focus13消費加購，即可品嚐bebop三款人氣口味之一：芭樂檸檬綠、純芒果主義者、百香果冰茶，每日限量供應（口味隨機不可挑選），為日常的一餐多添一點幸福感。

就在高雄熱門美食地標Focus13，鮮自然與卜卜角攜手打造複合式餐飲空間，讓消費者享受吃雞肉餃子配好茶的慢活時光。圖/鮮自然、卜卜角

把水果變成冰淇淋的純粹風味

bebop為近年備受關注的台灣冰淇淋品牌，以真實水果風味為核心，選用植物性原料製作（全素），減少不必要的添加，呈現清爽、不易膩口的自然甜感。

品牌曾因藝人隋棠分享而受到關注，其回歸原料本質的風味哲學，也與鮮自然、卜卜角所強調的「食材單純、日常安心」理念相互呼應。

試營運滿月之際，鮮自然、卜卜角邀請冰淇淋品牌bebop加入，為日常餐點增添多層次的幸福感。圖/鮮自然、卜卜角

從生活靈感出發的三方共玩

這次合作源自日常生活的一個靈感片刻。鮮自然總經理洪榮灃分享，曾在台鐵與飛機餐中品嚐到冰淇淋，那份短暫卻真實的幸福感，讓他萌生了「為日常飲食多加一點層次」的想法，也成為促成這次茶、餃子與冰淇淋共玩的起點。

卜卜角堅持使用優質食材製做雞肉餃子，與鮮自然追求高品質好茶的理念呼應，讓每一口美味都能在日常中安心發酵。圖/卜卜角

20年鮮萃經驗，讓好茶與好餃子並肩

深耕台南20年的鮮自然，專注於鮮萃烏龍茶的穩定品質；卜卜角則以雞肉餃子為核心，主打安心食材與簡單料理，快速進駐新光三越等重點百貨通路。

在百貨美食街中，消費者能一次完成主食與飲品的選擇：一份雞肉餃子，搭配一杯鮮萃好茶，清爽卻有飽足感。

無論是搭配卜卜角的雞肉餃子或是單獨品飲，鮮自然茶飲都能帶給消費者日常飲食上的幸福感。圖/鮮自然

從試營運期間逐漸累積的來客節奏，到這次攜手理念相近的冰淇淋品牌，高雄 Focus13的這座複合櫃，將記憶留在味道裡：一份無負擔的中式輕食，搭配水果系冰淇淋與高山烏龍茶。走進這裡選一餐、看海、發呆，讓純粹的美味在日常中慢慢發酵。也歡迎民眾進入卜卜角官網：https://popojiao.com/，掌握最新美味資訊。