就地焚燒竹材屢遭開罰 屏市筍農要求縣府給勸導期

綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會，筍農擠爆會場，紛紛要求屏縣環保局以勸導代替開罰單。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

每到冬季竹園整地時期，筍農將大量的剩餘竹材就地焚燒，屢遭環保局開罰，群情激憤的要求改善前先給予勸導期；立委鍾佳濱籲請筍農成立產銷班，他將向中央爭取補助改善，以解決廢竹枝處理問題。

屏東縣竹筍種植面積三百一十八公頃，屏市海豐地區佔約八十公頃，為全縣最重要的綠竹筍產地。近年持續推展真空包裝增加銷量，但剩餘竹材處理不易，筍農就地焚燒剩餘竹材，屢遭到檢舉開罰。

海豐當地市民代表古富財及張世昌、陳振武、游英貴、蔡國忠、蔡晉成等五位里長，陳情希望研議解決方案，避免空氣汙染及農民受罰。

廣告 廣告

鍾佳濱與縣議員李世斌、方一祥、梁育慈二十三日共同舉辦「綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會」，農民擠爆會場，紛紛要求環保局以勸導代替開罰單，否則，竹農只好將廢竹枝載到縣政府。

李世斌等三位議員呼籲環保局先勸導，不要直接開罰單；古富財則建議政府補助竹農處理費。

竹筍農將大量的剩餘竹材就地焚燒，屢遭檢舉開罰。（記者毛莉攝）

鍾佳濱說，綠竹筍剩餘竹材焚燒不論對居民或農民都是困擾已久的問題，過去農民疏伐後的老竹作為廢棄物，只能焚燒或花錢清運。現在隨著環境永續的意識提升，剩餘竹材的資源化再利用，不只解決環境問題，同時創造新的經濟價值。

鍾佳濱表示，屏東縣作為農業大縣，要求農糧署積極與屏東縣府合作輔導農民，也請竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助經費，解決長期困擾竹農的廢竹枝處理問題。