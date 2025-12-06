就學制度惹議 移居生無校可讀

針對戶籍與就學脫節問題，台東縣政府教育處也沒有明確解方。（蔡旻妤攝）

近年台東經濟發展頗有起色，外地移居台東的家庭愈來愈多，但在「實際居住」與「戶籍所在」兩者脫節的情況下，就學制度未能完全銜接引發爭議，部分孩子面臨明明住在台東，卻無校可讀的困境，想擠進校園窄門，寄放戶籍成了家長唯一解，卻也衍生觸法疑慮。

育有1子的楊姓夫妻因工作調動，自西部舉家搬遷台東租屋近半年，夫妻每天從租住的公寓騎車通勤上班，生活圈早已完全轉移到台東，但由於租屋處的房東不願讓楊姓夫妻遷入戶籍，因此戶籍地被迫留在西部老家。

依照規定，學生若要在台東就學，就必須設籍台東，楊姓夫妻眼看孩子即將面臨入學申請，卻可能因戶籍資格不符遭拒讀，他們無奈表示，「人已經在台東生活，孩子卻因戶籍卡關進不了學校，真的不知道該如何是好」。

所謂寄戶籍指的是將戶籍暫時登記在親友或房東住所，以取得指定學區的入學資格。教育界坦言，不只是移居家庭，台東市學區競爭逐年加劇，尤其明星學校戶籍需求高，讓許多家長在無法遷入戶籍的情況下，只能選擇「寄戶籍」作為權宜之計。

隨移居人口增加與學區資源落差擴大，衍生寄戶籍等灰色操作行為，然而，依《戶籍法》規定，若未實際居住卻登記戶籍，屬虛報遷徙，最重可處9000元罰鍰，戶政機關並得逕行更正；協助寄戶籍的屋主，亦可能涉及不實登載，須負相關行政責任。

針對戶籍與就學脫節一事，台東縣教育處目前也沒有明確解方，家長只能在合法與灰色地帶之間求生，然而制度卡住的不只是戶籍，還有原本該被保障的受教權。