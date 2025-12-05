就小紅書不守法還已讀裝死！周玉蔻嗆禁小紅書「合法合理」舉蘇貞昌禁淘寶、愛奇藝為例：卓榮泰應親上火線捍衛內政部決策！

中國社群APP「小紅書」因不配合我國防詐、未遵守法律規範且政府機關多次聯繫「已讀不回」，被內政部宣布依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對其發布網路禁令，暫定期間一年。對此，資深媒體人周玉蔻今（5日）批評，其他中國APP抖音、微信都守法，就小紅書已讀不回裝死，禁止合法合理。她也呼籲，行政院長卓榮泰應站在第一線捍衛內政部決策，當年砍淘寶、愛奇藝，就是蘇貞昌院長本人上陣出戰。

行政院發言人李慧芝今也指出，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

針對小紅書禁令，周玉蔻痛批，「小紅書不遵守台灣的法律！人家抖音微信大家都守法，就小紅書不遵守、不回應，已讀不回裝死，當然要禁你小紅書！」



周玉蔻指出，中華民國是民主國家，更是法治的國家，小紅書不守法，當然可以禁。她點名，那些反對的人，包含首都巿長蔣萬安、最大在野黨主席鄭麗文等人在替不遵守中華民國政府法律規定的小紅書撐腰，刻意扭曲事實，故意政治化政府禁止小紅書的法理背景，令人不解、遺憾。



周玉蔻重申，小紅書不遵守中華民國的法律，中華民國政府宣布禁用合法合理，卓榮泰院長應該站在第一線捍衞內政部的決策。



周玉蔻也提到，當年砍淘寶、愛奇藝，就是蘇貞昌院長本人上陣出戰，立場鏗鏘的說：「這就是有政府的表現。」

(圖片來源：三立新聞網、周玉蔻臉書)

