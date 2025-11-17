就少一個「.gov」！游淑慧自爆差點被詐 還原過程轟賴政府

國內詐騙猖獗，國民黨台北市議員游淑慧透露，連她都差點被騙，呼籲民眾收到任何要繳費的訊息記得停、看、查，並痛批政府「除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？」

游淑慧昨（16）日在臉書表示，她收到一封mail，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務有九成像，不過再次細看郵件內容，通知的是違停事件，但游因為沒有車，也因此質疑究竟是何來的違停？

游淑慧進一步指出，當她再次確認網址「https://mvds-twapp.net」，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但是卻沒有政府網頁的「.gov」，正版的則是「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，且登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。

「連我都差點被騙」，游淑慧表示，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他，但游強調，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙，且收到任何要繳費的訊息記得停、看、查，先停一下思考下，看清訊息內容， 如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過。

游淑慧感嘆表示，要不是她沒車，不然就上當了，並痛批政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？

