就差最後1哩！「水龍頭故鄉」命運就看「水五金特定區」何時過關？

彰化縣水五金產值佔了全國8成，其中以頂番婆為主要生產聚落。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕解決「水龍頭故鄉」農地工廠的最後一哩路！彰化縣「水五金田園生產聚落特定區」計畫完成公開說明會，會中不少民眾期待能「一次到位」，不要再分期開發，因為地方已經等太久了！縣府表示，將把意見整理記錄，送交內政部都委會審議。

縣議員凃淑媚表示，對於中央拍板敲定以「新訂都市計畫方式」，來讓「水五金聚落」取得完善開發，居民與產業都高度支持。由於原本的計畫是先作30公頃「示範區」、80公頃住宅區，以及20米外環道，如今在住宅區部分修正為11公頃，其餘再分期開發，不少人認為這樣太慢了。

凃淑媚強調，因為這項計畫將採取市地重劃，外環道將進行土地徵收，民眾不是反對土地被徵收作為外環道，而是希望能夠在土地徵收作為外環道的同時，也能參與市地重劃，拿回55％的分配土地。許多民眾認為，因為大家都等太久了，既然要做就一起做，不要再分期開發，如此一來，在污水管線也能一併處理。

凃淑媚指出，彰化縣水五金產值佔了全國的8成，今年是推動彰化水五金田園化生產聚落第10年，預估計畫通過後的執行，全部完成也要花上10年時間，希望能夠加速通過，期許明年就能上路，加速地方發展。

建設處指出，將把說明會的各方意見整理，送交內政部都委會進行審議。

稱霸世界的水五金實力，也在今年的台灣設計展成為主角。(記者劉曉欣攝)

彰化水五金的實力，在全世界都可以看到來自台灣的水龍頭。(記者劉曉欣攝)

