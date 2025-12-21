就差２秒鐘！北捷琴盒女孩拔腿狂奔 沈春華：這一幕是生與死分界

一名女學生在張文丟擲煙霧彈前一秒，快速從旁邊跑過，下一秒嫌犯就丟擲煙霧彈，現場頓時佈滿煙霧。台北捷運提供



北捷台北車站、中山商圈日前發生恐怖攻擊事件，事發後犯嫌在捷運站丟煙霧彈的畫面在網路上瘋傳，資深媒體人沈春華看到畫面後指出，有一幕讓她感到既緊張又慶幸，並直言「在突如其來的危機裡，能否即時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線。」

沈春華昨日（12/20）在臉書發文表示，犯嫌的所有動作，彷彿照劇本行動般冷靜，令人不寒而慄，不過突如其來的危機中，也出現了令人動容的力量，包括誠品的櫃姐、主管與餐飲店員工，在高度緊張的情緒下，仍展現出冷靜與勇氣，迅速引導慌亂的顧客躲進更衣室、倉庫與樓梯間，被安置的民眾彼此提醒保持冷靜、不發出聲音，在恐懼中保持高度自制，「正是這些看似平凡卻關鍵的責任感與危機處理能力，將傷害降到最低，也為混亂中的人們帶來穩定與秩序。」

不過沈春華也質疑，為何明明已有異常騷動、煙霧迷漫、人群奔逃，監視器也完整拍下過程，卻未能及時攔截？這是否意味著監視系統缺乏即時人力監控？當北車發生攻擊、嫌犯仍在逃時，市民與周邊是否有足夠資訊提高警覺？手機緊急通報系統，是否能在這樣的關鍵時刻真正發揮作用？這些問題，都值得嚴肅面對與檢討。

沈春華接著表示「無數流出的監視器畫面和民眾拍攝的影片中，有一個畫面讓我久久無法平靜」，畫面中一名背影看似年輕學生的女孩，一手提著背包、一手拿著琴盒，從嫌犯身旁快速奔跑而過，短短幾秒鐘後，嫌犯就在她剛剛經過的位置，連續投擲多顆菸霧彈與汽油彈。

沈春華指出，該名女學生沒有停留、沒有遲疑，幾乎是本能地選擇向前衝、迅速離開，她與危機的距離僅有一步之遙，「看到那一幕，我的心狂跳不已，也為她的警覺與果斷感到慶幸。」沈春華接著表示，反觀鏡頭的另一端，卻仍有人站在煙霧中遲疑、困惑，尚未意識到真正的危險已然迫近，這樣的對比令人心痛，也讓人清醒，「在突如其來的危機裡，能否即時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線。」

沈春華也沉痛表示，一名57歲英勇男子挺身而出，試圖制止嫌犯，卻不幸喪命。他的仗義與勇敢，值得我們最深的敬意與哀悼；而他的離去，也提醒這個社會不該只依賴個人的犧牲，來彌補社會安全網的破口。呼籲在充滿不確定性的年代，培養危機意識、相信直覺並迅速遠離危險，已不只是選擇，而是一種必要的生存能力。

