就差10公尺...女聽巨響回頭驚見母遭水泥車輾斃 崩潰哭喊「我媽走了」

高雄市大寮區發生一起不幸意外，女兒原本和母親相約至回收場一起整理物品，母親卻在僅差10公尺處遭水泥車輾斃。示意圖，廖瑞祥攝



高雄市大寮區昨日（11/15）上午發生一起不幸意外，一名25歲林姓男子駕駛預拌混凝土車欲轉入鳳林四路旁加油站時，不慎撞上正步行通過的81歲林姓婦人，車輛擦撞婦人後又輾過其雙腿，老婦人因傷勢過重，當場不治身亡。令人鼻酸的是，車禍當下老婦人和女兒僅隔10公尺，沒想到短時間竟天人永隔，讓目睹整起事件的女兒相當崩潰。

據了解，15日上午7時許，陳婦原本和女兒相約在回收場共同整理要變賣的回收物，女兒先以機車載運回收物至加油站旁回收廠，並在回收場門口等待開門，陳婦則走路行經大寮區鳳林四路加油站，不料只差最後不到10公尺距離即能和女兒會合時，一輛正要左轉進加油站的水泥預拌車卻疑似因視線死角撞倒陳婦，導致陳婦雙腿被重輾、血肉模糊。

從監視器影像中可看到，陳婦女兒原本正在和一名男子說話，忽然聽到巨大聲響，察覺不對勁後轉頭查看，並朝事故方向快步走去，發現母親被撞倒後，慌忙轉頭從車上回收物中翻出包包，並急忙趕向車禍現場，心急如焚地想救母親。

救護人員到場後，先對陳婦實施心肺復甦術（CPR）約30分鐘，隨後緊急送往瑞生醫院搶救，後續家屬決定轉院長庚，不過最終仍宣告不治。警方事後檢測肇事的林姓駕駛酒測值為0，目前已著手調查詳細肇事原因。至於被撞死的陳婦女兒一時無法接受，神情呆滯，之後才在現場崩潰哭喊「我媽走了」，陣陣哭聲令人相當鼻酸。

