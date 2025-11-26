就怕脫逃！川普盟友、巴西前總統波索納洛 法院下令即刻服刑

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的盟友、巴西右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），因涉嫌落選後策畫政變，而於9月被判處27年又3個月的徒刑。波索納洛原本處於居家軟禁，但因22日被發現破壞電子腳鐐，有潛逃風險，而被改為關押在警察總部的牢房。25日，巴西最高法院下令，波索納洛開始服刑。

美國總統川普與巴西前總統波索納洛是盟友。但上周末波索納洛被押入監獄之時,川普聽到消息的回應卻是十分冷漠。

破壞電子腳鐐

最高法院的大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）於25日裁定，此案已至終審階段，再無上訴之可能。

現年70歲的波索納洛， 目前正被關押在首都巴西利亞（Brasilia）的聯邦警察總部，法官下令他就在總部的牢房服刑。波索納洛的其他同夥也被責令即刻服刑，這些人包括前防長奧利維拉將軍（Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira）與前國安顧問海倫諾將軍（Augusto Heleno）。

22日，聯邦監控系統偵測到波索納洛的電子腳鐐異常，當天他就從家中被押送至警察總部的牢房。波索納洛自8月就被置於居家軟禁，據法院紀錄，他在23日的法院聽證上承認，他確實想打開腳踝上的電子監控，但隨即「恢復理智」。

波索納洛堅稱，他並無逃跑意圖，所以用烙鐵毀壞電子腳鐐，是受到藥物帶來的「幻覺」所影響。

大法官莫瑞斯於25日也批准對波索納洛的全天候醫療照護。波索納洛的醫療團隊先前聲稱其健康狀況惡化。

逾27年的徒刑

波索納洛於2022年大選落敗後，涉嫌策畫暗殺左翼總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及其副手阿爾克明（Geraldo Alckmin），還意圖逮捕並處決大法官莫瑞斯。最高法院於9月判決波索納洛前述罪行均有罪。

所幸當年巴西陸軍與空軍的總司令均不支持，波索納洛的陰謀並未得逞。魯拉也於2023年元旦宣誓就職總統。

不過，魯拉就任總統才短短一週，該年1月8日，數以千計的波索納洛支持者就攻佔首都多座政府大樓。安全部隊隨即介入，並逮捕了約1500人之多。

法院經調查發現，暴動份子是受到了波索納洛的煽動，據悉其計畫是促使軍方干預，再由軍方把波索納洛重新拱上權力寶座。

波索納洛還被禁止參與公職選舉直到2060年，也就是他刑期期滿的8年後。波索納洛聲稱，這些處置是阻止他2026年參選總統的「獵巫」行動。

川普冷漠以對

川普身為波索納洛的盟友，自從他2024年再度當選美國總統後，就把波索納洛案件當作外交政策的大事。7月，川普甚至課徵巴西部分產品高昂的關稅，以施壓對方撤除對波索納洛的告訴。

不過，到了上週末波索納洛遭關押之時，白宮正對巴西最大的出口品予以關稅豁免。22日川普被媒體問及波索納洛被關，他也僅回應並未聽聞此事，然後說了句這「太糟」了。

