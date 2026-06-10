就怕要吃的時候全壞！防災食品該如何保存？專家教「4步驟」安心儲糧
地震、戰爭、疫情、大規模停電⋯⋯災難可能隨時來臨，該如何保存食物呢？美國家庭危機生存應對專家凱西．海瑞森（Kathy Harrison）於《災難超前部署手冊》一書中，分享實用的防災觀念與應變指引，內容涵蓋食物儲備、保暖禦寒、人身安全、居家環境、對外聯繫及社群互助等面向，幫助讀者在突發災難提前做好準備。以下為原書摘文：
你平常習慣的生活模式，可能是去超市採購1星期份的食物，食用完畢後，又再度回去採購。正因為只採買1星期分量的食物，所以不必擔心儲藏食物這個問題。但是如果要買好幾星期、甚至好幾個月份的食物時，關於包裝和存放食物的方式就非常重要了。
食物有許多敵人，譬如濕氣和昆蟲，不管它們是不是肉眼可見，都會影響食物的品質和口感，只要能適當地保護糧食免於敵人的侵擾，就可以存放很久。
影響食物保存的原因
害蟲︰印度穀蛾（pantry moths）、象鼻蟲（weevils）、鼠類等，都會很想和你分一杯羹。
濕氣︰濕氣會使得麵粉結塊、乾燥食物變軟；導致食物特別是甜食類，產生發霉的現象；使砂糖變硬；也會讓罐頭生鏽，最終影響到罐頭的密封度。
光線︰強光或長時間暴露在日照中，會讓香草類褪色，並降低效用。同時，光線也會造成營養流失，並且加劇水中出現綠藻的情況。
高溫︰溫度越高，食物能存放的時間也越短。儘管如此，比起穩定的高溫環境，劇烈的溫度變化對食物保存更為不利。
氧氣︰氧化作用會對食物產生不良的影響。就算受到氧化的食物還是可以食用，但食物的色澤或許會改變，而且也可能會走味。
如何保存食物？
1. 選擇適當的容器
捍衛食物的第一步就是挑選合適的容器，而最佳的人選就是玻璃製或食品級的塑膠容器。在還沒將任何食物放進這些容器之前，一定要先把容器清洗乾淨，然後完全乾燥。
如果碰到清洗後需要馬上放入食物的狀況，我會用吹風機把容器吹乾，或放進溫熱的烤箱烘乾，如此才能確保沒有任何水分殘留在容器裡。假如要使用非食品級的塑膠器皿，要先在裡面套一個麥拉袋（Mylar bag）或其他耐用的食品級塑膠袋。
2. 存放食物
每當我買了麵粉、穀類、或豆類，我會將整包或整盒放進冷凍庫幾天，來殺死任何可能殘留的蟲蛋或幼蟲。
冷凍過後，我會將盒裝的粉狀類食物，像美式鬆餅的預拌粉，裝進梅森罐裡，如果家裡有老鼠出沒，進行這個步驟就變得非常重要。我也會把食譜寫在卡片上，並將卡片放進這些梅森罐中（或貼於罐外）。
3. 為食物貼上標籤
對標籤的樣式不必太講究，只要是可以在上面寫上內容物、保存期限，和任何特殊用法等資訊的都可以，紙膠帶也是個好選擇。你可能認為自己會記得那個梅森罐裡裝的白色粉末是什麼，但其實過了3個月後，你根本無法確定那是鬆餅粉或其他麵包的預拌粉。
4. 列一張物品清單
如果所儲存的備糧並不多，大概不需要物品清單，但如果有過大批購買再存放的經驗，就會知道這種作法其實比較方便與省錢。
因此，以有系統的方法記錄食物的儲備狀況，是件很重要的事。同樣的，這個清單的呈現方式無需花俏繁複，只要在廚房放一本簡單的筆記本就行了，或者也可以在網路上下載空白表格。
儲備可以保存食物的物品
在為長期儲備而收集食物的同時，也需要儲存下列物資。你可以去二手店看看有沒有便宜的收納櫥櫃，我曾經在二手店裡找到一個舊的貯藏櫃，現在裡面存放了很多的罐頭食物。
二分之一加侖的罐頭空瓶和乾淨的瓶蓋。
食品級的儲存桶︰除非標籤上有聲明，要不然要預設它不是食品級的桶子。
旋壓式的蓋子︰旋轉式的桶蓋附有符合桶子開口大小的密封圈，同時以方便拿取的蓋把，用旋出或旋入的方式來開關。這種的價格稍微貴一些，但是可以讓收藏作業更省事些。
橡膠搥︰你需要一支橡膠搥，將Gamma密封圈固定在桶子上，也要用它來把一般蓋子適當地密封在大型儲食桶上。
開蓋器︰如果你不使用旋轉式的蓋子，會需要一支開蓋器，來打開那些經大力敲擊而封得密密實實的蓋子。
麥拉袋︰麥拉袋是由一種聚酯薄膜所做成的袋子，可以阻隔光線和氧氣，並且防止食物受到昆蟲侵擾，可用熨斗或真空封口機來密封袋口。
真空封口機︰可以在絕大部分的百貨公司，買到真空封口機和專用真空袋。這個機器能移除袋中的空氣，並且將開口密封。它們也有販售工具，可以移除梅森罐裡面的氧氣。除非盛裝過不潔的食品材料，否則真空袋可以重複使用。
抗氧化劑︰將抗氧化劑（內含鐵粉的小包）放進任何密封的容器裡，可以移除多餘的氧氣，而有助於食物保鮮。
永久性麥克筆︰給食物貼上標籤是非常重要的事情，你可能認為自己會記得那個桶子裡裝的是什麼，但事實是十之八九不會記得。
（本文摘自／災難超前部署手冊：食物、照明、用水、環境、健康、安全、聯絡、社群，教你任何危難都能迎刃而解的40項應急技能！／創意市集出版）
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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為就怕要吃的時候全壞！防災食品該如何保存？專家教「4步驟」安心儲糧
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