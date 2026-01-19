就想吃阿嬤ㄟ手路菜！ 台中不老食光餐廳首推年菜組合

就想吃阿嬤ㄟ手路菜！臺中不老食光餐廳首推預購年菜





最令人念念不忘的菜餚是回憶中家的味道。迎接農曆新年，台中市不老食光餐廳今年首度推出年菜組合，包含經典必吃的「瓜仔/梅乾菜手打肉丸子」、粉絲敲碗許久的「媋媋阿嬤ㄟ梅乾菜控肉」，以及暢銷主菜「祖傳京醬肉絲」、「香嫩優格咖哩雞柳」與甜點「藍莓生乳酪獨享盒」，預購自即日起至1月26日，敬請把握機會。

不老食光餐廳有16位阿公阿嬤投入餐飲服務

社會局表示，台中市政府社會局透過促參（OT）模式活化文化資產宮原武熊宅邸，攜手弘道老人福利基金會共同打造不老食光餐廳，以銀髮就業為核心，共有16位阿公阿嬤投入餐飲服務，平均年齡67歲，最高齡74歲。長輩們不再是被照顧的角色，而是化身料理職人，用心烹煮、堅持手作每一道經典家常菜。

社會局指出，不老食光餐廳用心經營獲得國內外高度肯定，113年榮獲財政部促參案金擘獎之公益獎；114年取得國際「Food Made Good（FMG）」二星餐廳認證，同時獲頒綠色餐飲指南「最友善員工獎」及「資源循環再利用獎」，成為兼顧銀髮就業、社會責任與環境永續的標竿餐廳，至今吸引超過80萬人次造訪。

不老食光餐廳年菜組合-手打肉丸

社會局提醒，由於不老食光餐廳農曆春節期間暫停營業，因此年菜採預購制，民眾可選擇到店取貨或冷凍宅配，提前為年節餐桌做好準備。訂購資訊請參考「不老夢想125號BULAO 125」臉書粉絲專頁或電洽04-22270125。

