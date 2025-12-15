就愛外國貨 北韓「第一胞妹」疑拿中國折疊機

法新社今天(15日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)大權在握的胞妹金與正(Kim Yo Jong)，被發現可能使用中國製的折疊式智慧型手機。平壤的菁英階層正在規避制裁，來弄到外國最新的電子產品。

北韓官媒14日公布的影像顯示，金與正和金正恩在視察一處新建醫院時，右手拿著一支手機。雖然照片中看不到手機品牌，但看來很像被宣傳為「世界最薄折疊式手機」的中國品牌「榮耀」(Honor)Magic系列。

榮耀的Magic V3售價約為1,379美元，遠遠超出北韓人均所得範圍。分析家指出，北韓人在國營企業工作的每月收入通常最多只有3美元。

金氏家族是出了名的熱愛電子產品。金正恩曾在備受矚目的活動中，被拍到使用蘋果(Apple)產品，包括iPads和MacBooks。

他在2023年一場飛彈試射場合中，也被拍到使用折疊式手機。

在聯合國為因應北韓核子計畫所祭出的制裁中，禁止北韓進口智慧型手機。但北韓國內的智慧型手機市場近年來迅速發展，根據專門觀察北韓動向的「北韓新聞」(NK News)分析家表示，北韓市面上有十幾個智慧型手機品牌。