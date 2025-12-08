就愛裙底風光！在台日男被釋又再犯 檢怒求1年6月重刑

佐佐木偷拍遭起訴。(圖／報系資料照）

在台的日籍男子佐佐木貴法今年6月8日因為妨害性隱私處有期徒刑4月，沒想到他卻不知悔改，竟然在11月6日下午5時13分許於中山捷運站的出口偷拍女性的裙底。士林地檢署近日偵結此案，依照無故攝錄性影像罪嫌起訴佐佐木，並建請法院處1年6月有期徒刑。

根據起訴書，佐佐木過去因為相同的案件於今年的6月8日遭到判刑4月，沒想到7月22日才從看守所被釋放的他竟然不知道悔改，於11月6日下午5時10分在中山捷運站4號出口鎖定落單女子，並用手機朝其裙底偷拍，所幸路人見義勇為上前提醒，被害女子才察覺並當即報警。

檢方認定，佐佐木甫於7月22日釋放出所，短時間內即以相同手法，再犯罪質相同之罪，顯然未省悟自身過錯對我國社會秩序所造成之危害，建請法官處有期徒刑1年6月以上，以儆效尤。

