葉炎

早上急著出門，心血來潮，弄了個西式早餐。幾種堅果、兩勺牛奶加一個早已蒸熟的雞蛋，開水一沖，分分鐘搞定，營養也夠全了。可吃下去總覺得哪兒哪兒都不對勁，核桃太硬，牛奶太淡，腰果、杏仁似乎還淌著白漿，雞蛋沒沾上一絲絲油星，嘴裏沒滋沒味的。

這才明白，我的胃是開不了這洋葷的。

走出家門，巷口早點攤的熱氣撲面而來。“老闆，大餅油條！”攤主大哥麻利地扯下麵團，往油鍋裏一放，“滋啦”一聲，金黃的油條就膨起來了。剛出爐的大餅裹上酥脆的油條，塑膠袋一下子蒙上了一層白霧。

咬下去的第一口，整個人都舒坦了。麵粉的甜，油條的香，淡淡的鹹味，熱乎乎地從嘴暖到胃。這才是我習慣了的味道，甭想著什麼蛋白質多少卡路里多少。

以前上班，單位有食堂，洗臉刷牙開車上路，早餐都在自家食堂裏解決。各種早點一應俱全，撒湯（辣糊湯）、白米粥一塊錢管夠。排隊喝撒湯的，問都甭問，北方人；排隊打白米粥的，絕對是南方人。無須甄別，涇渭分明。

此刻我忽然懂了什麼叫“一方水土養一方人”。那些堅果牛奶再好再營養，終究是別人盤子裏的食物。我的腸胃，早就在這麼多年的晨曦裏，認准了家門口這口熱油鍋的味道，舌尖上的鄉愁。

吃完了，抹抹嘴，心裏那點“不得勁”早就沒了。咱不就好這一口嘛，實在，耐餓，打個嗝都是香噴噴的。