就愛這一味！川普抵韓下榻飯店 先點「起司漢堡+番茄醬」果腹
美國總統川普近日訪問南韓慶州，他在希爾頓飯店下榻的花絮陸續曝光，飯店透露，川普29日下午4時30分抵達飯店客房後，第一時間透過客房服務點了一份「起司漢堡」，並特別要求「請多給番茄醬」。
《韓聯社》報導，飯店員工表示，川普（Donald Trump）要求在原有組合內再加「美式起司（American cheese）」，但沒有搭配可樂，只點了起司漢堡、薯條與番茄醬，「他全部吃完，看起來非常滿意」。
川普休息約2小時後，於晚間出席南韓總統李在明在希爾頓飯店大宴會廳舉辦的特別國宴，席間他頻頻稱讚料理「非常美味，感謝款待」，並主動邀請現場飯店員工合影留念，作風親切。
報導指出，川普下榻的8樓客房為希爾頓飯店專供最高級VIP訪客使用的套房，窗戶加裝防彈玻璃。川普在館內移動時全程使用地下員工專用電梯，美方特勤人員隨行警戒，飯店也臨時搭建遮蔽通道。一名員工透露，「除了進入宴會廳的工作人員外，幾乎沒有人能看到川普本人，連背影都難得一見。」
此外，隨行訪問的白宮發言人李威特（Caroline Leavitt），則掃了一大堆南韓化妝品，並在社交平台秀出戰利品。她共買了13件南韓美妝品包括面膜、潔面用品、護唇膏、精華液、防曬霜，她雖未曝光品牌，但包裝上印有「Olive Young獨家企劃」字樣，應是在南韓連鎖美妝通路Olive Young購買。
트럼프, 힐튼호텔 도착 직후 "치즈버거 주세요, 케첩도 많이요"https://t.co/iXquQ7X7q7 pic.twitter.com/foO2qvgktf
— 연합뉴스 (@yonhaptweet) October 30, 2025
延伸閱讀
MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手
MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」
MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄
其他人也在看
時隔六年見川普 習近平：美中不應陷報復循環
美國總統川普與中國國家主席習近平時隔6年再度舉行峰會，儘管閉門會議不到兩小時便結束，但川普稱雙方已達成協議，降低對中關稅，並宣布明年訪華消息。習近平則多次強調美中合作，呼籲雙邊「對話比對抗好」。德國之聲 ・ 1 天前
APEC企業領袖高峰會演說 川普：美韓貿易協議很快會完成
美國總統川普今天(29日)中午左右抵達南韓慶州，他在APEC企業領袖高峰會發表演說時表示，美國與南韓的貿易協議將「很快」完成。 川普29日上午從日本搭乘空軍一號專機前往南韓，他在慶州將與南韓總統李在明、中國國家主席習近平會面。 川普降落後，南韓軍樂隊在停機坪演奏YMCA歡迎他；川普接著前往APEC CEO峰會午餐會發表演說。 川普表示，他已經與馬來西亞、柬埔寨、日本簽署突破性協議，美國與南韓的協議也會很快完成。川普表示，「這些協議是我們大家的大勝利，因為我們的關係穩定，不被長期問題或不平衡所困擾時，所有人都會更好。」 川普在慶州與南韓總統李在明會面，雙方擬討論美韓之間3500億美元的投資、駐韓美軍費用、國防支出占比、南韓勞工簽證，以及北韓議題。 川普也在演說中表示，對等關稅開啟了一個真正對雙方都有利的新時代。他說，「當我4月宣布對等關稅時，有些人覺得很棒，有些則不太確定，他們不了解關稅。」 川普說，本週我們終於證明那些批評者已經不存在，唯一剩下的批評是那些多年來占我們便宜的人，他們已經無法再這樣做。川普也提到，美國有新的投資、GDP成長，在AI領域具有領導地位、房貸利率下降、通膨放緩，中央廣播電台 ・ 1 天前
出訪不忘血拚！川普兩核心女幕僚現身慶州街頭 遇南韓YTR捕捉互動親切
人都來到韓國了，怎能忘記逛街血拚！川普的兩名核心女性幕僚，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）以及白宮新聞聯絡顧問馬丁（Margo Martin）被拍到現身南韓慶州的熱門景點「皇理團路」（황리단길）。兩人都是川普最親近、也最具代表性的年輕女性幕僚。李威特與馬丁和其他隨行人員一同來到一家義式冰淇淋店，正悠閒坐著等待冰品，意外成為現場遊客和網友焦點。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
川普抵韓聚焦「川習會」 中國學者料將針對台灣、南海釋出訊號
美國總統川普今日（10/29）抵達南韓，將出席在慶州舉行的亞太經合會議（APEC）一系列論壇，而他與中國國家主席習近平週四（10/30）的會晤已是各界關注焦點。學者分析，「川習會」將就如何管理美中外交與安全關係釋出訊號，尤其是針對台灣與南海議題。太報 ・ 1 天前
聯邦政府關門逼近最長紀錄 川普從亞洲風光後返美面對兩黨惡鬥
美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光...世界日報World Journal ・ 20 小時前
王者待遇！ 南韓贈川普「新羅王冠」 換得汽車關稅15%
美國總統川普轉往南韓訪問，跟日本一樣，南韓極力討好川普，不但送上新羅王朝的皇冠複製品，招待川普的晚宴，一道道都是用美國牛肉來料理。川普也在南韓當場宣布，美韓貿易協定已經談妥，跟日本一樣的待遇，汽車關稅將降為15%。TVBS新聞網 ・ 1 天前
APEC場邊花絮》川普發言人訪韓行程超展開！前一秒狂掃美妝戰利品曬IG，血拼後忙著圍觀極右派遊行
在美國總統川普出席 APEC 峰會訪問韓國之際，隨行的 28 歲白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）意外成為韓國熱搜人物。她29日晚上在 Instagram 限時動態上發布了自己在韓國連鎖美妝店 Olive Young 掃貨的「戰利品」照片，韓國網友笑稱：「都來韓國了，誰能抗拒 Olive Young！」。這場輕鬆的購物行程隨後演變成一場政......風傳媒 ・ 17 小時前
計程車上伸狼爪！消防員揉女友人胸 下場曝光
計程車上伸狼爪！消防員揉女友人胸 下場曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
大型徵才11/1高雄車站登場 逾1500職缺、餐飲業幹部起薪4萬
高雄市勞工局11月1日下午1點半至4半，將在高雄火車站下沉式南側廣場，舉辦大型徵才活動，共有42家廠商設攤，提供超過1500個職缺，其中，包括科技業技術員、大客車駕駛、餐飲業幹部等，起薪多是4萬元起。 勞工局指出，本次參與徵才活動廠商涵蓋製造與科技產業及運輸、醫療、百貨零售、餐飲等服務業，其中，鴻海自由時報 ・ 23 小時前
Rozier、Billups涉賭遭聯邦起訴 NBA暫扣兩人薪資
根據《ESPN》記者Shams Charania報導，邁阿密熱火隊後衛Terry Rozier與波特蘭拓荒者隊總教練Chauncey Billups，因涉入聯邦賭博相關案件，目前正被球隊停職並請假，期間兩人都不會領取薪資。消息人士指出，他們的薪水將被扣留並存入第三方信託帳戶，靜待聯邦調查局（FBI）案件結果。鏡報 ・ 1 天前
政院今通過「跨國勞動力精進方案」 讓本國勞工加薪並保障移工權益
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告後裁示，面對本國勞動力持續趨減，政府除提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，同時也須解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。該方案除海外延攬中心於明（2026）年第1季上路外，其餘政策將於明年元月密集實施，並適時滾動檢討。而列席院會後記者會的勞動部長洪申翰也透露，將在移工目標國成立中心，目前最可能的地點是菲律賓。待據點成立，旅宿業與商港碼頭業可藉此透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪，且要符合薪資門檻、語言能力及技能資格。 據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，2040年工作年齡人口將驟減300萬人；2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人。截至今年3月為止，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業的職缺已達12.7萬筆；各大職類技術人力職缺11.3萬筆。 今天通過的「跨國勞動力精進方案」，以本勞權益優先、擴大用人留才、強化人力素質、強化政府效能為4大原則。 製造業方面，雇主替1名本勞加薪2000元，就多一位移工聘用名額，最高可增加10%配額；若新頭殼 ・ 20 小時前
解決缺工困境...勞動部推「跨國勞動力精進方案」製造業加薪本勞2000元可增聘1移工！卓榮泰：勞資雙贏
卓榮泰說，勞動部提出「跨國勞動力政策精進方案」，在「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」的原則下，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，放寬留用資深移工...放言 Fount Media ・ 23 小時前
習近平稱中美雙方可以不斷壓縮問題清單，拉長合作清單
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，中國國家主席習近平表示，中美雙方可以不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。中國商務部公告，習近平在釜山與美國總統川普舉行會晤時表示，雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。習近平指出，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。習近平表示，雙方應該專注於重要事項，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。習近平強調，對話比對抗好，中美之間各管道各層級應該保持溝通，增進了解。習近平還表示，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。報導指稱，川普期待明年稍早時訪中，邀請習近平訪問美國。財訊快報 ・ 20 小時前
找工作？高雄勞工局11/1聯合徵才登場 42家企業釋出1500職缺
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為協助市民把握就業良機，高雄市政府勞工局將於11月1日（週六）下午1時30分至4時台灣好報 ・ 20 小時前
2025大海開吃登場 陳其邁：高雄海味最鮮美
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄「2025大海開吃」活動11月開跑，高雄市長陳其邁表示，高雄漁業總產值占全台50%，從茄萣、永安、彌陀、梓官，到市區的前鎮與林園，都有特色漁港與美食。中央社 ・ 20 小時前
旅宿業、製造業外籍移工大鬆綁！「4大方案」結合加薪一次看
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導為因應企業抱怨台灣勞工人力不足，行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部跨國勞動力精進方案報告，通過相關4大方案...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
差點被闖關 雄檢指揮保三總隊成功攔截私運肉品及菸品
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 國內嚴密防疫非洲豬瘟，卻有非法集團走私菸品及肉品企圖闖關入境，高雄地檢署指揮保三總隊24日清晨在高雄港西南方海域一艘坦尚尼亞籍雜貨輪查獲走私香菸逾2000箱及大量未申報之冷凍雞肉、豬肉，7名涉案被告警詢後移送雄檢偵辦。 保三總隊接獲情資，某外籍雜貨輪，以載運「凍品」（冷凍貨物）為掩護，從事不法走私活動，於是報請高雄地...匯流新聞網 ・ 21 小時前
歌唱賽突冒出10多人投票 參賽者質疑不公爆口角衝突
南部中心／莊舒婷、陳凱茂 高雄市報導高雄一名男子到廟宇參加歌唱大賽，但活動中除了專業評審老師給的分數外，還突然增加18位廟方委員的投票加分環節，讓他瞬間從第二名掉到第六名，男子因此與工作人員吵起架來，更驚動警方快打部隊到場，讓原本歡樂的氛圍，瞬間變了調。民視 ・ 22 小時前
旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元
國內旅宿業長期缺工，行政院會今（10/30）拍板「跨國勞動力精進方案」，將開放旅宿業聘用外籍中階技術人力。觀光署指出，在保障本國勞工權益前提下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2000元，就能聘用一名外籍移工，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年第一季優先在菲律賓設立據點並開放。太報 ・ 19 小時前
萬聖節快樂！ 星巴克連2天「買1送1」 85度C、CAMA優惠一次看
萬聖節快樂！ 星巴克連2天「買1送1」 85度C、CAMA優惠一次看EBC東森新聞 ・ 23 小時前