就愛這一味！川普抵韓下榻飯店 先點「起司漢堡+番茄醬」果腹

美國總統川普近日訪問南韓慶州，他在希爾頓飯店下榻的花絮陸續曝光，飯店透露，川普29日下午4時30分抵達飯店客房後，第一時間透過客房服務點了一份「起司漢堡」，並特別要求「請多給番茄醬」。

川普訪問南韓。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，飯店員工表示，川普（Donald Trump）要求在原有組合內再加「美式起司（American cheese）」，但沒有搭配可樂，只點了起司漢堡、薯條與番茄醬，「他全部吃完，看起來非常滿意」。

川普休息約2小時後，於晚間出席南韓總統李在明在希爾頓飯店大宴會廳舉辦的特別國宴，席間他頻頻稱讚料理「非常美味，感謝款待」，並主動邀請現場飯店員工合影留念，作風親切。

報導指出，川普下榻的8樓客房為希爾頓飯店專供最高級VIP訪客使用的套房，窗戶加裝防彈玻璃。川普在館內移動時全程使用地下員工專用電梯，美方特勤人員隨行警戒，飯店也臨時搭建遮蔽通道。一名員工透露，「除了進入宴會廳的工作人員外，幾乎沒有人能看到川普本人，連背影都難得一見。」

此外，隨行訪問的白宮發言人李威特（Caroline Leavitt），則掃了一大堆南韓化妝品，並在社交平台秀出戰利品。她共買了13件南韓美妝品包括面膜、潔面用品、護唇膏、精華液、防曬霜，她雖未曝光品牌，但包裝上印有「Olive Young獨家企劃」字樣，應是在南韓連鎖美妝通路Olive Young購買。

