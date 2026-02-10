就戰鬥位置 楊瓊瓔立院第5會期報到：進入全速運轉模式

立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

有意爭取下屆台中市長人選的立委楊瓊瓔，今天完成立法院第11屆第5會期簽名報到，她分享表示，這報到表簽下去，就是責任的開始，她要進入全速運轉模式，為台中爭取建設、捍衛預算。

楊瓊瓔近日地方行程滿檔，持續勤走基層，今天則前往立法院完成第5會期報到。她說，這陣子在基層累積的民意與建設需求，現在全部轉化成質詢與修法的動力，沒有暖身期，直接進入全速運轉模式，為台中爭取建設、捍衛預算。

楊瓊瓔表示，台中的大小事就是她的事情，她也已經準備好在立法院就戰鬥位置，並將全力以赴為民發聲。

