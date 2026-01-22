就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客

即時中心／綜合報導

中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀直批黃國昌是「垂死掙扎的過氣政客」，只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」

詹凌瑀在臉書發文直指，黃國昌2月1日就要從立法院滾蛋了，在立委生涯的最後倒數幾天，不想著怎麼善盡職責審查預算，「反而像是個沒糖吃的巨嬰，到處潑婦罵街博版面。」

她直言，現在這齣戲真的很難看。先是像個流氓一樣對行政院長叫囂要辯論，等到卓榮泰正面迎戰、要他在國會殿堂依憲法職權對話時，他又縮了，開始扯要直播、要搭台，把國會當成自己的網紅攝影棚。

「更可笑的是，眼看蹭行政院長還不夠，現在竟然還妄想自抬身價，點名要跟賴清德總統辯論？」詹凌瑀要請問黃國昌，「你算哪根蔥？」一個即將失業、只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」

「說穿了，黃國昌就是欺善怕惡。」詹凌瑀開酸，黃國昌嘴上喊辯論喊得震天價響，彷彿天下無敵；但大家可沒忘記，當初王義川拿出要跟你辯論時，你是什麼德性？「你是嚇得連話都不敢回，徹底無視，躲得比誰都快。」

詹凌瑀強調，黃國昌遇到王義川就裝死、遇到總統就想蹭，這種看人下菜碟的嘴臉，真的讓人作嘔。「還好，這種鬧劇再忍耐幾天就結束了。」2月1日時間一到，麻煩請你乾脆地滾出立法院，不要再用你的噪音污染台灣的政治環境。

