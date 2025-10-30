就是不肯認錯！貓咪搗蛋被抓包卻「理直氣壯」讓主人超無奈

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

會認錯的貓咪並不存在？日本一名飼主在網路上分享自家貓咪「犯罪」後的反應引發熱議，雖然案情看似明朗，但兇手在面對指控時的「理直氣壯」卻讓主人哭笑不得，也讓網友直呼「這麼可愛的貓貓當然永遠都是對的」。

據了解，這名來自日本的飼主在家養了一隻名叫「小陀螺」的無毛貓，牠的性格從小溫順乖巧，平時幾乎很少闖禍，不過近日主人卻突然發現，家中的紙質拉門被抓得破爛不堪，上面留下了密密麻麻的爪痕，案情明顯相當單純。

「小陀螺」被主人質問時仍理直氣壯，完全沒有一絲愧疚的樣子

(示意圖/Unsplash)

由於家裡只有一隻貓，飼主立刻懷疑這起「破壞案件」的幕後黑爪就是「小陀螺」，但當主人將愛貓傳喚到案發現場時，這隻無毛貓卻一臉不屑，表情彷彿在說「你憑什麼說是我幹的？」，完全沒有一絲愧疚的樣子。

這場「攻防對峙」最終以主人單方面落敗，故事曝光後讓許多網友看完忍俊不禁，紛紛留言表示「我家的貓咪也是這樣」、「會認錯的貓咪不是好貓咪」、「當主人質問的瞬間就已經輸了」、「好像真的被冤枉一樣」、「靠氣勢決勝負」。