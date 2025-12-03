就是不載！客運司機不讓乘客上車「關門夾腳」 一度僵持

客運司機與乘客間的衝突事件引發關注，一名男子在台北民生重慶路口準備搭乘1816客運回桃園時，遭遇司機無故拒載並遭車門夾腳的不愉快經歷。事件發生於2日晚間8點左右，當時眾多乘客正排隊上車，唯獨這名男子遭到拒絕，雙方因此爭執僵持超過3分鐘，導致車上其他乘客等待不耐。整起事件顯示出司機對待不同乘客的態度差異明顯。

司機拒絕載客，雙方爆口角爭執。（圖／左圖 TVBS、右圖 翻攝自 桃園爆報（二））

在台北民生重慶路口，一場客運司機與乘客之間的衝突讓許多準備返家的乘客陷入無奈等待。當天晚間，眾多乘客一個接一個地順利上車，然而當輪到這名男子時，司機突然拒絕讓他搭乘，甚至刻意關門夾到該名男子的腳。男子質疑司機拒載的理由，司機則回應：「你不用問那麼多」、「你會罵人」，雙方隨即陷入言語爭執。

爭執期間，司機甚至離開駕駛座，上前與該名男子理論，並故意放慢說話速度。令人困惑的是，同一名司機對待其他乘客時卻態度親切，會說「小姐請上車」，這種天差地別的態度讓該名男子感到非常錯愕，他表示：「我真倒霉，我每次來搭車都要提心吊膽，會不會遇到你。」

由於爭執持續了3分多鐘，車上乘客開始不耐煩，有乘客甚至出面請求：「大哥對不起，綠燈了，可不可以讓我們走？」對此事件，國光客運副董事長王應傑表示，領導階層沒有站在現場，不了解當時的情況，但他認為司機應該是有理由才會拒載，「他一定有經過選擇才會做這個舉動」。

部分民眾則表示，他們遇到的國光司機都很客氣，「都會叮嚀你下車要注意安全」，這次事件可能只是個例。最終，在一陣口角後，車門重新關上，整車乘客在上班累了一整天後，只想快快回家，卻因此被影響，感到相當無奈。

