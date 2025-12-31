就是今天！命理師曝「開運秘招」：做3事2026旺到翻

生活中心／彭淇昀報導

今日是2025年最後一天，今晚將迎來新的一年。對此，民俗專家王老師分享「3個必做開運小儀式」，且在家就能做，包括火燃除歲斷捨離、刷馬桶、噴灑鹽水，讓2026赤馬離火年運勢旺不停。

民俗專家王老師分享在家必做「3個開運小儀式」，讓2026年旺到翻。（示意圖／資料照）

第一是「火燃除歲斷捨離」，方法為在一張紙上寫下2025的不順遂、或是想改善的壞習慣，例如愛亂花錢、愛發脾氣、作息規律等等，最後寫下自己的名字，以及「2025霉運清零」；接著，找個安全的地方把紙燒掉，默唸「舊運清除好運來，乾元亨利貞」。

第二是把家中「馬桶刷乾淨」，也就是把晦氣、煩惱都沖掉。

第三則是「噴灑鹽水」，準備鹽水噴灑在家中玄關處，還有家裡的各個角落，這樣一來能洗掉舊的磁場，代表著迎接「2026赤馬年」的好運。

