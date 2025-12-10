就是今天！易遊網雙12暖身 「長榮日本神戶機票6666元」12點開搶

記者李育道／台北報導

易遊網雙12聯手長榮航空獨家12航點優惠票價。（圖／業者提供）

易遊網「雙12暖身慶」即日起火力全開，攜手長榮航空獨家祭出日本+歐洲12航點66折起，神戶來回含稅最低10,347元，今（10）日中午12點再加碼「6666元一口價」限量搶購。12月11日上午10點則有票券買一送一搶購、12月12日大殺特殺，出國網路eSIM、台灣指定飯店通通只要「12元」！

為搶攻雙12商機，易遊網攜手長榮航空，即日起到12月10日，東京、大阪12,533元起、沖繩8,923元起、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山統統有份，歐洲阿姆斯特丹、維也納、倫敦也下殺到3萬內！其中神戶航線最殺，平常含稅都要1.3萬以上，這次最低10,347元，12月10日中午12點再加碼「6666元一口價」限量開搶。

除了長榮以外，易遊網也推出其他優惠，像是韓亞航空台北-首爾來回未稅6,900元起，輸入易遊網獨家碼「2025oz399」再折399元；星宇航空大阪、熊本、宮古島、曼谷、洛杉磯等航線88折起，週三機票日再領碼最高折800元。

易遊網雙12年終慶必搶攻略。（圖／業者提供）

票券部分，12月11日上午10點「關西樂享周遊券豪華版（含環球影城門票）」買一送一，原價3,100元直接半價，另外大阪六甲山滑雪、琵琶湖滑雪、京都美山冬燈廊一日遊也有買一送一；富士山賞櫻、京都奈良、高山白川鄉等經典一日遊則祭出1,212元優惠。出國網路也有限時開搶優惠，只要12元，12月12日11點、12點、13點三波限量開搶。

除出國商品之外，易遊網同步推出多家熱門飯店的雙12限時特賣，台灣飯店「12元就能入住」，12月11日上午10:00有礁溪品文旅、HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店，12月12日上午10:00則開搶高雄喜迎旅店、屏東墾丁夏都沙灘酒店、長榮桂冠酒店（台中）；另外高雄帕鉑舍旅3折1,200元起、高雄富野四人房2,099元（一人500元有找）、台中鳳凰酒店親子房含早2,999元起、大安伊普索酒店77折4,999元起。

