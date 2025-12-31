就是今晚！告別2025 HIGH迎2026 1／台東跨年場三后齊聚 阿妹彩排民眾頂寒風搶看

2026台東跨年演唱會眾星雲集，張惠妹領軍、ALIN戴愛玲3歌后齊聚，昨天(30)晚間歌手也進行彩排，阿妹在現場也注意到來的粉絲，還在台上跟大家做互動。搭飛機前往台東參加跨年的人，飛機上還能聽到阿妹廣播。

阿妹：「青青的山嶺穿雲霄呀，白雲片片天蒼蒼呀喂。」台東跨年演唱會，天后張惠妹返鄉坐鎮，30日晚間阿妹進行彩排，許多歌迷先睹為快。「聽的到嗎，這麼晚了還在這邊，你們的聲音在哪裡？」

阿妹走到舞台前端，跟來看彩排的民眾互動，現場尖叫聲不斷。張惠妹現場還練唱《三天三夜》，也讓跨年歌單因此曝光。「Hai Yan Ho I Yan Hai Yan Ho I Yan，把歌大聲唱呀Yi Ya Ho Hai Yan(Ya)。」

在阿妹號召下，Alin也回台東唱跨年，為了表演做足準備。戴愛玲：「壞壞惹人愛愛，就是你情我也願。」鐵肺天后戴愛玲也彩排經典歌曲，台東跨年晚會在海濱公園盛大登場，阿妹壓軸登場話題十足，許多民眾搭機飛往台東，還有機上小驚喜。

阿妹廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。」阿妹親自錄製廣播，在飛往台東的國內線航班上，先跟大家打招呼，不只歌迷相當期待，許多攤商也摩拳擦掌。

攤商檸檬：「明天準備的有比較多嗎？有有有，跟往年比起來的話，都預備比以前多一倍的量。」2021阿妹台東跨年場人數高達7萬，這次又回台東開場，超強卡司預估有大批人潮前往，也吸引186個攤位卡位，準備比平常多2到3倍的貨量，要大賺跨年財。





