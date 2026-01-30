就是他！絕對能源涉詐50億 負責人移送北檢畫面曝

絕對能源負責人邱志豪。馮茵攝

絕對能源公司涉嫌以投資虛擬貨幣等方式吸金，台北地檢署先後發動兩波搜索，偵結後起訴主嫌邱志豪等被告，豈料檢調又查出，絕對能源公司發行虛擬貨幣後，再創設撮合平台，讓投資人透過平台放款給買家，賺取月息，但這終究是場騙局，台北地檢署29日兵分9路搜索，拘提邱志豪等9名被告到案釐清，漏夜複訊後於凌晨聲押Defi平台3名業務員及1名軟體工程師，領頭羊邱志豪則因拒絕夜間偵訊，改於今日下午1點半移送北檢。

絕對能源涉嫌以虛擬貨幣等方式吸金2億7730萬元，全台被害人高達近316人，台北地檢署發動兩波搜索，依詐欺、洗錢等罪對17名被告提起公訴，並查扣力士名錶、比特幣、泰達幣及房產共1億2,641萬9,345元，主嫌邱志豪被起訴後交保獲釋。

檢調又發現，絕對能源涉嫌於2022年至2025年間，以「虛擬資產方案」發行EGT、TBT兩種虛擬貨幣，再創設Defi借貸平台及借貸智能合約，用說明會、講課等方式引人注目。

絕對能源誆稱，投資人購買虛擬貨幣後，透過上述平台拿幣去放款，每月可獲得3%至7%利息，此話術成功讓上千人上當，不法所得逾50億元。

台北地檢署獲報，29日兵分9路搜索，拘提邱志豪等9名被告到案說明，全案朝《刑法》加重詐欺、《銀行法》等方向偵辦。檢方凌晨向法院聲押禁見其中4人，包含楊姓、王姓、徐姓3名業務，以及黃姓軟體工程師。



