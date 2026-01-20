就是你！《棕色塵埃2》和諧元兇是「德國」，官方證實將分區修改內容

韓國高人氣 RPG 手遊《棕色塵埃2》（Brown Dust 2），先前因為遊戲內容想要和諧引起社群抗議，官方在經歷玩家反彈與緊急直播道歉後，決定撤回全球統一和諧的政策，改採分區經營的模式。而官方最近也正式確認，將修改的是德國地區的遊戲版本，為了符合當地規，將對部分遊戲內容進行修改，以確保服務能在該國持續運作。

原來是德國！（圖源：棕色塵埃2）

先前官方就曾提到，因為有某國家機構反應才會想要修改，如今也證實了先前引發爭議的源頭之一，正是來自德國監管單位。並確定了德國版本和諧的內容，包含多名角色的服裝設計、互動演出、技能動畫、打屁屁小遊戲…等。並且提到未來內容是否能重新改回原版，則是要看德國法規的後續審查決定。

除了德國版本的內容和諧外，越南地區的玩家也遇到了遊戲被下架的情況。《棕色塵埃2》在 1 月 17 日時，官方就確定遊戲從越南的 Google Play 商店中消失。官方隨後證實了此消息，指出這是為了遵守越南當地的法規政策，要求海外公司必需「與當地公司建立合作夥伴關係，或在越南當地設立法人實體」。雖然目前無法使用 Google Play 商店下載或更新，但官方表示正在努力尋找解決方案，以期盡快恢復服務。