「就是來找碴」高國豪妻子還原衝突始末 控大哥不請自來硬闖錄影！還對小孩挑釁

高國豪妻子發4點聲明，還原高家兄弟互毆的衝突始末。（鏡新聞提供）

台灣職籃TPBL新竹攻城獅明星後衛高國豪「私約大嫂」事件再掀餘波，高家3兄弟去年底互毆影片曝光引發熱議。高國豪妻子今（2日）發文強調當天「不是一起聚會吃飯」，並暗指遭家族成員設局陷害。下午她在發4點聲明，澄清「私約二嫂」是不實指控，同時還3兄弟衝突始末，稱當天高國豪2位哥哥不請自來，一行人到場就開始錄影，還嗆「今日就是要來找碴」，甚至出言挑釁他們幼子，就是想把事情鬧大。

駁「私約二嫂」指控 高國豪跟對方已無往來

針對近期媒體對高國豪及其家庭事件的種種報導，為避免不實訊息持續擴散，高國豪妻子今日發出4點聲明，還原高家3兄弟鬥毆始末。她首先澄清，所謂「私約二嫂」的說法並非事實，高國豪已經針對不實指控在去年6月說明，「我們認為家庭內部的糾紛不應占據社會版面，並已停止與對方的互動。」她懇請外界停止散布不實內容、誤導閱聽人。

大哥、三哥不請自來 進門就錄影還挑釁小孩

接著她還原去年12月高家兄弟的衝突始末，表示高國豪深知兄弟間的情分已有傷痕，不願再互相打擾，當天僅與父親及其他親屬相約聚餐，怎料大哥高聖文與三哥高國強沒受邀卻不請自來，不僅對高國豪出手，高國強甚至對她與幼子大聲挑釁，且挑明「今日就是要來找碴」等話，一行人更從進入餐廳後就開始全程錄影。

高國豪妻子直言，「我們才知道對方並非帶著善意，顯然這些不請自來的攻擊、故意挑釁致引起互毆，就是為了針對國豪職業生涯與名譽的毀害。」然後就是報導如漫天雪花般撲面而來，對方顯然達到了引起紛爭的目的，再次對高國豪的職業與名譽造成莫大傷害。

三兄弟互毆對簿公堂 妻子強調說詞有憑有據

最後高國豪妻子表示，此事已交由司法審理，強調她的說詞有憑有據「以上說明均有相關證物並經司法程序檢驗。」而高國豪對於自己被打並情緒激動後仍有還擊的行為，已表達歉意並深刻反省，未來會持續專注於運動事業與家庭，以更負責任的態度面對外界的關切。

